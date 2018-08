Motociclismo - GP de Hungría - Moto2 Marini consigue su primera pole en su carrera 46 El hermano de Rossi bate en la clasificación a Alex Márquez, que partirá segundo en la carrera

El calor no permitió demasiadas alegrías y la clasificación quedó prácticamente resuelta al principio. Fue Luca Marini, el que se hizo con la primera posición. La carrera profesional del italiano, hermano de Valentino Rossi, está marcada por la figura del Doctor. Por ello no deja de ser curioso que lograr la primera pole de su vida en su carrera número 46, igual que el mítico número que luce Rossi sobre su carenado. Marini batió a Alex Márquez. Fue un duelo entre los hermanos pequeños de Rossi y Márquez. En cuanto dio inicio la sesión, nadie reservó nada. Todos los pilotos se lanzaron al asfalto de Brno para aprovechar el agarre de los neumáticos y sortear la bacheada pista bajo un sol abrasador.

Empezó Márquez marcando la pauta, aunque enseguida Marini le relevó a la cabeza de la clasificación. Pegado a la rueda de Bagnaia marcó los mejores tiempos. Por cierto, el líder del Mundial partirá en sexta posición. Oliveira, por su parte, saldrá cuarto. El piloto portugués de KTM está a solo siete puntos del líder y Brno se le antoja como idóneo para dar un golpe de estado en la clasificación del Mundial. Mientras, en carrera, tras Marini y Márquez se colocaban Pasini, Oliveira, Schrotter, Bagnaia, Binder y Vierge. Lorenzo Baldasarri se iba al suelo sin poderlo remediar. Al final todo acabó como estaba, con Marini en primera posición, seguido de Márquez y Pasini.

«Sabía que al principio habría que apretar y me ha ido bien. Me ha faltado un poquito para estar en la pole pero estoy contento porque lo que he probado me ha salido bien. Estoy contento por esta segunda posición y el ritmo hay que verlo mañana en carrera. Todo el mundo está confundido porque cuesta ver dónde estamos todos», apuntó un risueño Márquez. Pasini, por su parte, también estaba satisfecho de su tercera posición: «Ahora tengo que luchar para coger la bandera a cuadros. En las últimos carreras he tenido demasiados errores. Estoy contento con el trabajo que hemos hecho. La moto estaba perfecta y me he sentido muy cómodo. He cometido dos errores pero estoy contento». En cuanto a los pilotos españoles, al margen de Alex Márquez, Xavier Vierge acabó octavo, Jorge Navarro en la undécima posición. Más atrás, en la vigésimo primera posición, acabó Augusto Fernández, con el debutante Alejandro Medina, trigésimo segundo.