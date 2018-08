Motociclismo - GP Hungría - MotoGP Dovizioso da la sorpresa y partirá primero En la última vuelta superó a Rossi, Márquez y Lorenzo, que se habían mostrado muy sólidos

Andrea Dovizioso protagonizó la sorpresa final en el Gran Premio de Hungría alcanzando una pole en una última vuelta espectacular en la que batió a Rossi, Márquez y Lorenzo que habían anotado los mejores tiempos. El italiano agradeció a Ducati la marca conseguida en un último giro espectacular que le reafirma tras la polémica suscitada esta semana al cuestionar los métodos de trabajo de Jorge Lorenzo, lo que provocó la airada respuesta del mallorquín. Parecía que Lorenzo iba a dar un golpe sobre la mesa, hablando sobre la pista, como a él le gusta, pero fue Dovizioso, que se metió en la Q2 con apuros, el que se cargó de razones con un crono inalcanzable para el resto.

«No me imaginaba conseguir este tiempo. Eramos muchos pilotos ahí y vas tirando... Al final puede pasar y no tenía a nadie por delante. He conseguido una vuelta extraordinaria y he podido exprimir la moto en la frenada. Con esta temperatura habrá que ver cómo responde la moto en carrera», señalaba Dovizioso tras bajarse de la moto. Precisamente, el calor puede marcar la pauta en carrera. Este sábado era agobiante, con 32 grados en el ambiente y 50 en el asfalto. La decepción fue para Viñales, que logró quedar primero en la Q1 pero que en la ronda final no pudo pasar del puesto 12.

Marc Márquez acabó tercero con una estrategia claramente orientada a conseguir el campeonato. El ilerdense se conformó con un buen tiempo y descartó pelear por la pole en cuanto vio que Dovizioso estaba tan arriba para evitar una caída como la de Bautista, Abraham o Miller. El piloto de Honda partirá en puestos de privilegio, lo que le permitirá mantener el liderato en el Mundial. De momento tiene 46 puntos de ventaja sobre Valentino Rossi, que partirá segundo en Brno. «Estoy haciendo un fin de semana sólido, sin cometer errores. Tratar de bajar el tiempo era un riesgo. Sabía que me costaría ganar a una vuelta pero en carrera me encuentro mas cómodo. Será difícil porque tanto Dovizioso como Lorenzo tienen buen ritmo», señaló Márquez. Jorge Lorenzo saldrá desde la cuarta plaza.