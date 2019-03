Jorge Lorenzo corrió en Qatar con una fisura en la costilla

En su estreno en Honda, Jorge Lorenzo dejó una caída escalofriante en los entrenamientos y todo su empeño el día de la carrera. Los médicos le dieron permiso para disputar el Gran Premio de Qatar, consiguió atrapar los tres primeros puntos con su nuevo equipo al terminar en decimotercera posición, pero continuó el dolor.

Ya en España, el piloto se ha sometido a unas pruebas que han desvelado que tenía una fisura en la costilla.

Nuevo plazo de recuperación, entre tres semanas y un mes. No obstante, el piloto manda un mensaje de que estará luchando para el Gran Premio de Argentina, que se disputa el 31 de marzo.

TAC done. Fissure of the first rib on the right side, 3 weeks / 1 month to recover. We will fight in Argentina! pic.twitter.com/jaWBDvykNH