Quién es Vicente Luque, el rival de Joel Álvarez en la UFC

Este sábado se celebrará el UFC Fight Night 200, también conocido como UFC Río, un evento que tendrá lugar en la localidad de Río de Janeiro, en Brasil. El brasileño Charles Oliveira, que cayó derrotado el pasado mes de junio ante Ilia Topuria por ... KO en el primer asalto, será el hombre encargado de sostener la velada con la pelea estelar, en la que se medirá al polaco Mateusz Gamrot. Sin embargo, desde el punto de vista hispano, el principal foco recaerá sobre otro combate, el que protagonizan el brasileño de orígenes chilenos Vicente Luque y el español Joel 'El Fenómeno' Álvarez.

El asturiano regresa al octágono diez meses después y lo hará para debutar, en corto aviso, en la división del peso wélter, la categoría en la que pretende establecerse y hacer carrera para tratar de llegar al título mundial, que ahora está en manos del australiano Jack Della Maddalena. El Fenómeno buscará estrenarse por todo lo alto, pues se trata de una oportunidad de oro, al haber entrado como reemplazo del veterano Santiago Ponzinibbio y tener la posibilidad de enfrentarse a un atleta que tiene un extenso recorrido dentro de la mayor organización de artes marciales mixtas (MMA) del mundo.

Llegados a este punto, queda preguntarse: ¿quién es Vicente Luque, el rival de Joel Álvarez? Pues bien, este luchador brasileño, pero afincado en Florida (Estados Unidos), es conocido como el 'Asesino Silencioso'. Su recorrido dentro de la UFC ha sido brillante en alguna de sus etapas. Cuenta con 23 combates disputados en la compañía estadounidense, con 16 victorias, 14 de ellas por finalización (8 KO, 6 sumisiones) y solo 7 derrotas. Además, en 2021, acumuló una racha de cuatro triunfos que le llevó a colarse dentro del top 5 del peso wélter, esto es, dentro de los cinco mejores peleadores del mundo en esa división.

Por otro lado, a lo largo de esos combates en la promotora norteamericana, ha llegado a enfrentarse a cuatro excampeones de la UFC, Tyron Woodley, Rafael Dos Anjos, Belal Muhammad y Leon Edwards, llegando a vencer a los tres primeros, lo que da muestra de su excelso nivel dentro del octágono. Bien es cierto que, a sus 33 años, no está viviendo su mejor momento competitivo, pues llega después de una derrota ante Kevin Holland el pasado mes de junio. No obstante, en el pleito anterior, en diciembre de 2024, sometió a Themba Gorimbo en el primer asalto.

Aterrizando esa información, Vicente Luque es un rival más que peligroso, alguien que lleva peleando al máximo nivel desde que debutara en la UFC hace una década. Es por ello que, aunque el riesgo de aceptar un combate en corto aviso siempre es alto, podemos considerarla una enorme oportunidad para Joel Álvarez.

En cuanto a su estilo de pelea, el luchador del gimnasio Kill Cliff es un atleta que pelea de una manera inteligente pero a la vez agresiva, con verticalidad, sin evadir el intercambio de golpes. Vicente Luque es un 'striker' poderoso, con gran capacidad de nocaut y, además, un peleador con muy buen nivel en el 'grappling', esto es, en la lucha cuerpo a cuerpo, con sumisiones técnicas. Asimismo cuenta con un cinturón negro de jiujitsu brasileño (BJJ) y luta livre. Su estilo tiene ciertas similitudes con el de Joel Álvarez, pues son dos artistas marciales mixtos que buscan finalizar constantemente los combates tanto en la pelea vertical como en el suelo. La pelea tiene todos los ingredientes para ser candidata al bono de la noche.