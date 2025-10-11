Cartelera UFC Fight Night: orden de combates y horario de la pelea Joel Álvarez vs Vicente Luque

Llega el momento de Joel 'El Fenómeno' Álvarez en el octágono de la UFC. Lo hará el peleador asturiano tras varios meses de espera y en una nueva división. El de Gijón cumplirá su palabra y subirá del peso ligero al wélter para medirse ... este sábado 11 de octubre ante el brasileño Vicente Luque, una de las principales estrellas locales en el UFC, que tiene lugar en Río de Janeiro (Brasil).

La UFC visita la gran ciudad brasileña en una cartelera cargada de brasileños. Charles Oliveira 'Do Bronx' estará de regreso tras caer ante Ilia Topuria en el combate estelar.

Será un duelo interesante, pero en España lo focos están en otro lugar, con Joel Álvarez, en una cartelera estelar que comenzará a las 01:00 horas (hora peninsular española). Habrá que esperar para ver al asturiano, situado en el antepenúltimo lugar del día, por lo que será alrededor de las 02:30 horas (hora peninsular española).

'El Fenómeno' Joel Álvarez a la conquista del wélter

El gijonés no pelea desde diciembre, cuando fulminó a Drakkar Klose en el primer asalto, y aunque tenía previsto enfrentarse a Benoit Saint Denis en mayo, una lesión en la mano lo obligó a parar. Recuperado y con un corte de peso más llevadero, aceptó este reto con solo tres semanas de aviso.

Hay que tener en cuenta que Vicente Luque cuenta ya con 23 peleas dentro de la UFC, de las que 16 son victorias (14 finalizaciones). El brasileño llegó a estar clasificado dentro del top 5 y es un nombre muy interesante para que el de Gijón pueda abrir la puerta del top 15 en su siguiente enfrentamiento.

Cartelera principal UFC (desde las 01:00 hora española) Charles Oliveira vs Mateusz Gamrot - Peso ligero

Deiveson Figueiredo vs Monte Jackson - Peso gallo

Vicente Luque vs Joel Álvarez - Peso wélter

Jhonata Diniz vs Mario Pinto - Peso pesado

Ricardo Ramos vs Kaan Ofli - Peso pluma

Lucas Almeida vs Michael Aswell - Peso pluma

Horarios de la UFC

El primer combate comenzará a la 1:00 de la madrugada del 12 de octubre (hora peninsular española, Ceuta y Melilla). A continuación se dará el de Figueredo contra Jackson y posteriormente, en torno a las 3:00 de la mañana Joel Álvarez debutará en el peso wélter.

Además, podemos ver en la cartelera cómo Charles Oliveira, número cuatro de las 155 libras (peso ligero), se verá las caras con el polaco Mateusz Gamrot, un peleador con una amplia experiencia en la compañía (25-3-0 y 8-3 en UFC) y que sustituye a Rafael Fiziev como rival después de una lesión del de Azerbaiyán, que precisamente perdió por una fractura ante Gamrot en su duelo particular en Las Vegas.

Durante la jornada otro ídolo local buscará reivindicarse. Deiveson Figueiredo, excampeón del peso mosca, intentará reencontrarse con la victoria en su nueva etapa en el peso gallo. Enfrente estará Montel Jackson, un rival peligroso con un balance de 9-2 en UFC, que llega dispuesto a aguarle la fiesta al brasileño en su propio territorio.