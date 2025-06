Julio César Chávez, el gran campeón mexicano: «El boxeo español ha recaído, hacen falta más promotores»

Hablar de Julio César Chávez es hablar del Gran Campeón del boxeo mexicano, una leyenda del noble arte que, muchos consideran, será irrepetible. El de Sonora conquistó tres cinturones mundiales en diferentes categorías de peso, sumó más de un centenar de triunfos en su ... carrera profesional y marcó una época, con un estilo fajador y un gancho al hígado que doblaba a sus rivales. Chávez atiende a ABC en el Morales Box de la calle Hermosilla de Madrid, donde impartió una 'clase maestra', y analiza la actualidad del boxeo, sin fintar ninguna pregunta. «Es increíble el dinero que ganan por hacer peleas 'cochineras'», anticipa.

-Campeón, muchas gracias por recibirnos. ¿Qué tal está yendo su estancia por Madrid?

-Bien, gracias a Dios, contento de estar aquí. Hace un rato estaba en una entrevista recordando que hace 35 años que peleé yo aquí.

-Tiene cierto cariño a España, ¿no?

-Sí, siempre, en España se siente uno muy cómodo.

-Su hijo, Julio César Chávez Jr., va a pelear en junio contra el 'youtuber' Jake Paul, que no es un boxeador profesional y su hijo sí. ¿Cómo afronta la pelea y qué le parecen este tipo de combates?

-Es una pelea mediática, Jake Paul no es un gran boxeador, es un muchacho fuerte y joven, que se prepara muy bien, es una buena oportunidad para mi hijo, después de todo lo que pasó, todos los problemas que tuvo (de adicciones)... Creo que Dios le está recompensando con esta pelea. Así como lo estoy viendo entrenar, cómo se está preparando, no hay forma de que le gane Jake Paul, solamente que Julio hiciera una pendejada y se descuidara, pero con lo enfocado que está, que hacía años que no lo veía entrenar tan fuerte, no puede perder.

-Usted es la gran leyenda del boxeo mexicano, la estrella actual es Saúl 'Canelo' Álvarez, que nos dio un combate muy decepcionante contra William Scull hace unas semanas y va a pelear contra Terence Crawford en septiembre. ¿Qué espera de esa pelea?

- (Risas). Crawford es un gran peleador, pero en su peso. No puedes ganarle a un peleador subiendo tres divisiones, por más bueno que seas, solamente si conectas una buena mano o si viene tu rival mal preparado. Claro que le va a dar pelea, porque Crawford es un 'peleadorazo', pero no hay forma en que le gane, con todo el respeto, es mucha diferencia de peso.

-Va a ser una pelea promovida por Turki Al-Sheikh. ¿Cómo ve usted la entrada del capital saudí en el boxeo?

-Para los boxeadores a toda madre. Imagínense si me hubiera tocado a mí, cuánto hubiera ganado yo. ¡No mames! (Risas). Se me hace una exageración. Para pelear se necesitan dos como dice Canelo, hay que dar un punto más de espectáculo, fue una pelea realmente decepcionante.

Noticia Relacionada El exclusivo grupo de leyendas al que puede entrar Ilia Topuria Jose Soriano Si el hispanogeorgiano se impone a Charles Oliveira en el UFC 317 se convertiría en el décimo doble campeón de la historia de la UFC

-A usted también le corrían los rivales, pero iba a por ellos.

-Claro (risas). Somos diferentes.

-Naoya Inoue, Terence Crawford, Oleksandr Usyk... ¿Quién es el mejor libra por libra del boxeo hoy en día?

-A mí me gusta mucho más Crawford, tiene muchas más habilidades, pero ya subir tres divisiones es ir a por el dinero, con todo el respeto. Y no lo culpo, porque está al final de su carrera y, para ser un gran boxeador, no ha ganado tanto dinero como Saúl Álvarez. Esta pelea le cae de maravilla, pierda o gane, se lleva 30 millones de dólares para casa y vive el resto de su vida feliz, pero el legado ahí va a estar. Todo puede pasar, ojalá nos equivoquemos todos.

-¿Y lo pondría por encima de Inoue o Usyk?

-Con todo el respeto, sí, porque dime con quién ha peleado Inoue... ¿Conocías al último rival? No hay un peleador con nombre al que le haya ganado.

Un boxeador de época Julio César Chávez ha marcado una etapa dorada en el boxeo mexicano. Durante su estancia en Madrid, hizo un alto para atender, con una sonrisa, a este periódico. El de Sonora lleva colgado un guante con su nombre serigrafiado. Genio y figura. ÁNGEL DE ANTONIO

-Aprovechando que le tenemos en España y usted ha sostenido un país referente en el boxeo como México a sus espaldas, ¿qué consejo le podría brindar a nuestro país y a los boxeadores que están emergiendo o ya están consolidados?

-El boxeo en España ha caído, no poco sino mucho, le hace falta más promotores de boxeo. Hablaba con Cristian Morales y lo único que lo puede alzar es Cristian pero con una buena promotora, hay que ir fogueando a los jóvenes para que se vayan haciendo grandes. A un boxeador hay que saberlo llevar, pero la gente necesita verle desde sus inicios, para que se vayan enamorando del peleador. Creo que es lo que falta, que le den más promoción al boxeo, que fogueen más a los peleadores amateur y profesionales para que los tengan en cuenta.

-Usted atesoró más de 100 victorias profesionales. ¿Cree que hoy en día se cuida demasiado el récord y se pelea poco?

-Campeón, eso lo has dicho tú (risas), pero es cierto. Lo has dicho perfectamente bien. Me haces la pregunta para que yo te la conteste, pero al final es lo mismo que te iba a contestar, sabes que sí. Es increíble la cantidad de dinero que ganan para el 'cochinero' de pelea que dan. Son las redes sociales... Si a mí me hubiera tocado en mis tiempos esto, habría sido una locura.

-Hay un punto interesante que es el auge de las artes marciales mixtas (MMA) y de la UFC. ¿Cree que le está comiendo la tostada al boxeo? ¿O hay espacio para ambas disciplinas y deben coexistir?

-Mis respetos para las artes marciales mixtas. La verdad que yo no me subiría a un ring así, se me hace muy cruel, pero es bonito el deporte, son peleas de verdad, pelean los mejores con los mejores, es por eso que la gente va a verlo, sin embargo, no ganan el dinero que se gana en el boxeo con el 'cochinero' de peleas que dan. ¿40 o 50 millones de dólares? ¿De dónde? Eso deberían ganar mucho más que los boxeadores, porque ellos sí que se parten la madre.

-Quizá uno de los grandes problemas del boxeo está siendo ese: que los mejores no siempre se enfrentan con los mejores.

-Totalmente. A mí se me hace increíble el dinero que ganan... ¡Qué bueno para los muchachos! Muchos vienen de familias humildes y las queremos sacar adelante.

-Le quiero preguntar por un luchador de la UFC, que es un gran peleador y alguien muy carismático, Ronaldo Rodríguez, 'Lazy Boy', que dice que usted es su papá.

- (Risas). Es un tipazo el Lazy Boy. Lástima que ahora que subí con él perdió la pelea, sufrió mucho con el peso y eso le costó la pelea. Es un tipazo que va a volver con más fuerza.

-Otro mexicano que sobresale en la UFC es Brandon Moreno, quien fue campeón y le pudo conocer hace poco tiempo.

-Sí, también un buen amigo. Es un buen boxeador y un buen muchacho.

-Ha sido un placer charlar con usted. ¡Muchas gracias!

-Muchas gracias a ustedes.