Joel Álvarez - Vicente Luque: horario, canal de televisión y dónde ver online el combate de UFC hoy

El asturiano no compite desde diciembre de 2024, cuando noqueó a Drakkar Klose en el primer asalto. En mayo debía despedirse del peso ligero ante Benoit Saint-Denis, pero una lesión de última hora frustró el plan.
Joel Álvarez llegó a entrar en el top 15 del peso ligero, un objetivo que se marca ahora en el wélter, y ello pasará por obtener primero una solvente victoria ante El Asesino Silencioso, como se le apoda a Vicente Luque.
-
#4 Charles Oliveira (35-11-1) vs #8 Mateusz Gamrot (25-3)
-
#6 Deiveson Figueiredo (24-5-1) vs #15 Montel Jackson (15-2)
-
Vicente Luque (23-11-1) vs Joel Álvarez (22-3)
-
Jonathan Diniz (9-1) vs Mario Pinto (10-0)
-
Ricardo Ramos (17-7) vs Kaan Offi (12-4-1)
-
Lucas Almeida (15-4) vs Michael Aswell (10-3)
El evento estelar UFC 317 contará con uno de los grandes ídolos locales, Charles Oliveira (35-11-1). Tras ser noqueado por Ilia Topuria en junio, el ex campeón de peso ligero volverá a pelear frente a su público más de cinco años después ante Mateusz Gamrot (25-3).
Horario en España del combate entre Joel Álvarez y Vicente Luque de la UFC
La cartelera preliminar comenzará a las 22:00 horas (a las 23:00 en Max) del sábado 11 de octubre, y la cartelera principal a partir de las 00:00 de la madrugada hora peninsular española. Se espera que el combate del luchador español sea en torno a las 3:00 de la mañana en España.
Dónde ver en televisión y online el combate de Joel Álvarez de la UFC hoy
El evento, como es habitual en España, podrá verse a través de Eurosport y Max. El combate de Joel Álvarez, el tercero más importante de la cartelera, será alrededor de las 02:30 horas de la madrugada.
