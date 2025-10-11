Joel Álvarez - Vicente Luque: horario, canal de televisión y dónde ver online el combate de UFC hoy

Joel Álvarez afronta un desafío gigante. El asturiano peleará este sábado 11 de octubre en UFC Río de Janeiro contra el brasileño Vicente Luque. Será su debut en el peso wélter, apenas tres semanas después de aceptar la propuesta, en una ... nueva etapa deportiva.

El asturiano no compite desde diciembre de 2024, cuando noqueó a Drakkar Klose en el primer asalto. En mayo debía despedirse del peso ligero ante Benoit Saint-Denis, pero una lesión de última hora frustró el plan.

Joel Álvarez llegó a entrar en el top 15 del peso ligero, un objetivo que se marca ahora en el wélter, y ello pasará por obtener primero una solvente victoria ante El Asesino Silencioso, como se le apoda a Vicente Luque.

Cartelera principal de la UFC 317 en Brasil #4 Charles Oliveira (35-11-1) vs #8 Mateusz Gamrot (25-3)

#6 Deiveson Figueiredo (24-5-1) vs #15 Montel Jackson (15-2)

Vicente Luque (23-11-1) vs Joel Álvarez (22-3)

Jonathan Diniz (9-1) vs Mario Pinto (10-0)

Ricardo Ramos (17-7) vs Kaan Offi (12-4-1)

Lucas Almeida (15-4) vs Michael Aswell (10-3)

El evento estelar UFC 317 contará con uno de los grandes ídolos locales, Charles Oliveira (35-11-1). Tras ser noqueado por Ilia Topuria en junio, el ex campeón de peso ligero volverá a pelear frente a su público más de cinco años después ante Mateusz Gamrot (25-3).

Horario en España del combate entre Joel Álvarez y Vicente Luque de la UFC

La cartelera preliminar comenzará a las 22:00 horas (a las 23:00 en Max) del sábado 11 de octubre, y la cartelera principal a partir de las 00:00 de la madrugada hora peninsular española. Se espera que el combate del luchador español sea en torno a las 3:00 de la mañana en España.

Dónde ver en televisión y online el combate de Joel Álvarez de la UFC hoy

El evento, como es habitual en España, podrá verse a través de Eurosport y Max. El combate de Joel Álvarez, el tercero más importante de la cartelera, será alrededor de las 02:30 horas de la madrugada.