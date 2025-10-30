Suscribete a
Joel Álvarez apunta al top 15 del peso wélter de la UFC: «Kevin Holland o Daniel Rodríguez son peleas divertidas»

El Fenómeno se estrenó por todo lo alto después de acabar con Vicente Luque en Río de Janeiro y piensa en regresar a la jaula a principios de 2026

Vicente Luque, tras su derrota ante Joel Álvarez: «Es un gran talento, va a traer mucho orgullo para España»

Joel Álvarez conecta una izquierda sobre el rostro de Vicente Luque
Joel Álvarez conecta una izquierda sobre el rostro de Vicente Luque REUTERS
Álvaro Colmenero

Álvaro Colmenero

Joel Álvarez, mas conocido como El Fenómeno, entró por la puerta grande en la división de las 170 libras (77,1 kilos), esto es, el peso wélter de la UFC, tras arrollar al brasileño Vicente Luque en territorio hostil, en el evento ... que tuvo lugar en Río de Janeiro hace varias semanas. Después de un recorrido exitoso en el peso ligero, en el que llegó a estar clasificado entre los 15 mejores del mundo, ahora su objetivo es hacer lo propio pero en su nueva categoría de peso.

