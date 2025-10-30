Joel Álvarez apunta al top 15 del peso wélter de la UFC: «Kevin Holland o Daniel Rodríguez son peleas divertidas»

Joel Álvarez, mas conocido como El Fenómeno, entró por la puerta grande en la división de las 170 libras (77,1 kilos), esto es, el peso wélter de la UFC, tras arrollar al brasileño Vicente Luque en territorio hostil, en el evento ... que tuvo lugar en Río de Janeiro hace varias semanas. Después de un recorrido exitoso en el peso ligero, en el que llegó a estar clasificado entre los 15 mejores del mundo, ahora su objetivo es hacer lo propio pero en su nueva categoría de peso.

Por el momento, el primer paso está dando, y ahora será momento de negociar su próximo rumbo, que apunta a principios del próximo año. «Yo voy a estar preparado para pelear en febrero o marzo, cogí esta pelea con tres semanas, imagínate sabiendo que peleo en febrero o marzo, estaré disponible perfectamente», explica Joel Álvarez en conversación exclusiva con ABC MMA. Un posible escenario será el evento Fight Night que realizará la UFC a finales de febrero en México.

En lo que respecta a su próximo rival, El Fenómeno se ha ganado la oportunidad de competir contra alguien del top 15, aunque esa será un decisión de la compañía estadounidense. El asturiano, eso sí, tiene claros algunos nombres que le parecen muy entretenidos. «Es muy divertida una pelea con Kevin Holland, yo quiero hacer combates divertidos y disfrutar de este deporte, Holland, además de todo el espectáculo que forma, tiene un estilo que me encanta, yo lo seguía mucho de cuando peleaba en el peso medio y cogía peleas como reemplazo en una semana o dos y pensaba que el tío era un bravo», señala el de Gijón.

Opciones hay varias. «Daniel Rodríguez también me gusta [como rival], es un tío grande para la categoría, que boxea bien y mantiene la distancia, me gusta como pelea, hay unos cuantos más que me llaman la atención, quitando a dos o tres, la mayoría son 'strikers' (pegadores), es una división muy divertida», detalla en una entrevista concedida a este periódico desde el gimnasio KALMMA de Madrid. Por el momento, le toca disfrutar de su segunda paternidad, pues llegará un nuevo miembro a su familia a principios de diciembre. Luego, llegará el turno de regresar al octágono.