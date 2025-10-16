Suscribete a
Última hora
Juan del Val gana el Premio Planeta

Vicente Luque, tras su derrota ante Joel Álvarez: «Es un gran talento, va a traer mucho orgullo para España»

El brasileño analiza en ABC la victoria del luchador asturiano en el combate que ambos disputaron en Río de Janeiro

Joel Álvarez, peleador español de la UFC: «Me he notado muy rápido en el peso wélter; misión cumplida en Río»

Joel Álvarez conecta una mano izquierda a Vicente Luque
Joel Álvarez conecta una mano izquierda a Vicente Luque UFC
Álvaro Colmenero

Álvaro Colmenero

Enviado especial a Río de Janeiro

El pasado fin de semana, Joel Álvarez entró por la puerta grande en la categoría del peso wélter (77,1 kilos), también conocida como la de las 170 libras. Tenía un reto mayúsculo por delante: pelear contra el brasileño Vicente Luque, quien había llegado ... a ser el número cuatro del mundo, hacerlo en un corto aviso de tres semanas y en Río de Janeiro, territorio hostil para el asturiano. No le importó ninguno de los obstáculos.

