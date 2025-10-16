Vicente Luque, tras su derrota ante Joel Álvarez: «Es un gran talento, va a traer mucho orgullo para España»

El pasado fin de semana, Joel Álvarez entró por la puerta grande en la categoría del peso wélter (77,1 kilos), también conocida como la de las 170 libras. Tenía un reto mayúsculo por delante: pelear contra el brasileño Vicente Luque, quien había llegado ... a ser el número cuatro del mundo, hacerlo en un corto aviso de tres semanas y en Río de Janeiro, territorio hostil para el asturiano. No le importó ninguno de los obstáculos.

El Fenómeno se impuso en una decisión unánime muy dominante (30-26 de los tres jueces), llegando a ser muy cerca de conseguir la finalización en varias ocasiones. En el primero, el árbitro debería haber decretado una victoria para el asturiano por KO técnico, puesto que ejecutó un golpe con el puño cerrado sobre el ojo de Vicente Luque y esté dejó de pelear pensando que le había dado con un dedo (piquete de ojo), un golpe ilegal. Al ser legal, el combate no debería haber continuado.

En cualquier caso, Vicente Luque terminó la pelea con el ojo dañado, lo que le hará estar un tiempo fuera de competición. Aunque asegura en exclusiva en este periódico que ya está mejor. «El ojo ya está mejorando, fue duro durante la pelea, estuvo difícil después de que me pegó en el ojo, pero fue un tremendo golpe de Joel, es un gran luchador, un gran talento, estoy seguro de que va a traer mucho orgullo para España. Es un gran luchador, fue un placer pelear contra él», cuenta el brasileño.

Ahora, es el turno del descanso, de recuperarse para poder regresar en un futuro a la UFC, la empresa en la que ya ha disputado 24 combates. «Ahora me tocará volver, recuperarme, entrenar más y pronto estaré de vuelta. El ojo ha estado mal, pero ya se está recuperando, nada a lo que uno no esté acostumbrado con tantas peleas, ya sé cómo es, pronto estaré de vuelta», concluye Vicente Luque.