Cuándo y a qué hora es el pesaje de Joel Álvarez y Vicente Luque de la UFC y dónde ver en televisión y online hoy

Joel 'El Fenómeno' Álvarez vuelve al octágono. El peleador asturiano cumplió su palabra y subió desde el peso ligero -donde estaba instalado en el top 15 - al wélter, donde debutará ante el brasileño Vicente Luque en el UFC Fight Night de Río ... de Janeiro. El de Gijón reemplazará al argentino Santiago Ponzinibbio, que tuvo que salir de este enfrentamiento por una pequeña lesión.

El peleador español no lucha desde el pasado diciembre, tras la lesión en la mano que le impidió enfrentarse a Benoit Saint Denis en mayo, y ahora busca vencer a uno de los deportistas locales más queridos de la cartelera para entrar con buen pie en su nueva categoría.

Hay que tener en cuenta que Vicente Luque cuenta ya con 23 peleas dentro de la UFC, de las que 16 son victorias (14 finalizaciones). El brasileño llegó a estar clasificado dentro del top 5 y es un nombre muy interesante para que el de Gijón pueda abrir la puerta del top 15 en su siguiente enfrentamiento.

Horario del pesaje de Joel Álvarez y Vicente Luque

El pesaje para la pelea de Joel Álvarez contra Vicente Luque en UFC Río de Janeiro el 11 de octubre está programado para el viernes 10 de octubre a las 18:00 hora española, aunque el peso oficial puede ocurrir en la madrugada.

Dónde ver en televisión y online hoy el pesaje de Joel Álvarez y Vicente Luque

En España, los derechos televisivos de la UFC se encuentran en Eurosport y Max de manera exclusiva. Por lo tanto, para poder ver las peleas preliminares y la cartelera principal de manera oficial habrá que suscribirse a la 'app' de Max y contratar además el complemento de deportes.

En ABC.es tendrás una narración minuto a minuto del combate estelar de la cartelera de UFC, el análisis y todas las reacciones ante el histórico evento para las MMA en España.