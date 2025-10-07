Joel Álvarez, ante su combate más «hostil»: «Me gusta ir de visitante, vamos a ganar»

Joel Álvarez encara la que es, probablemente, la Fight Week (semana de pelea) más importante de su carrera. Hacer una transición de división, esto es, subir de categoría de peso, suele implicar un 'reseteo', algo así como empezar desde cero de nuevo. Pero en su caso no será así. El Fenómeno tendrá la oportunidad de pelear directamente contra Vicente Luque, un atleta que lleva 23 combates en la UFC y 16 victorias, habiendo ganado a tres excampeones de la mayor liga de MMA. Es una oportunidad de oro.

El pleito llegó en corto aviso, con solo tres semanas de antelación, y además será en territorio 'enemigo', pues se enfrentará a un brasileño en Río de Janeiro, algo que le motiva enormemente al peleador español. «El Ejército de Pancho Villa (así se autodenomina a su equipo) por Río, eso suena muy bien, ahí estaremos todos. Es inmejorable la arena, tengo muchas ganas. Somos la antepenúltima pelea, eso va a ser una olla a presión, va a molar mucho», apunta Joel Álvarez en conversación con ABC.

Noticia Relacionada Joel Álvarez, peleador de la UFC: «No sé a quién le habré quitado la vida, pero esta no era la mía» Álvaro Colmenero Salido del humilde barrio del Polígono en Gijón, El Fenómeno se ha convertido en una estrella en ciernes dentro de la mayor liga de MMA

El hecho de pelear fuera, asegura, no será un impedimento, más bien lo contrario. «Me gusta ir de visitante, en territorio hostil, eso me gusta. Presión ninguna, hemos tomado la pelea con tres semanas y vamos con la mentalidad de ganar cien por cien, me motiva mucho», señala el asturiano, que parte como muy favorito en las apuestas pese a enfrentarse a un tipo muy peligroso como es Vicente Luque, todo un veterano de 'guerra'.

A la hora de aceptar la pelea, Joel y su equipo pusieron todos los pros y contras en la balanza y salió un resultado positivo. «Esta pelea me encanta, es un 'striker' y casi nunca va a derribar. Si me dan otro nombre como Gilbert Burns, que se tira mucho al jiujitsu brasileño, yo no estaría en tres semanas preparado para pelear contra él. O con Colby Covington, con gente que te vaya a luchar cuerpo a cuerpo, necesitaría un campamento y una preparación diferente, no podría haberla aceptada, pero en el caso de Luque, con su estilo, no están agotador como cuando te empieza alguien a luchar», desgrana el de Gijón.

Todo está preparado para que el asturiano brille en su próximo combate y, en caso de lograr una victoria impactante, la inercia se tornará muy positiva para el futuro de Joel Álvarez dentro de la UFC.