Este es el ganador del combate de la UFC Fight Night entre Joel Álvarez y Vicente Luque, según las apuestas

El gran día para Joel Álvarez ha llegado. El asturiano se enfrentará esta madrugada al brasileño Vicente Luque en la cartelera estelar del UFC Fight Night de Río de Janeiro, un combate que supondrá el debut del español en la división del peso ... wélter (77,1 kilos). Pero no será un estreno cualquiera, hará su primer combate en esa categoría contra un rival de reconocido prestigio dentro de la UFC, un atleta que ha logrado 16 victorias dentro de la compañía estadounidense y ha llegado a vencer a tres excampeones.

Será, por tanto, la pelea más importante hasta el momento para el asturiano, pese a que Vicente Luque no está ubicado actualmente dentro del ranking, esto es, el top 15, el lugar donde se juegan las cartas más importantes dentro de la UFC. Eso sí, el brasileño llegó a copar el top 5, pues tuvo una etapa de mucha brillantez dentro de la mayor liga de artes marciales mixtas del mundo.

Noticia Relacionada Joel Álvarez, peleador de la UFC: «No sé a quién le habré quitado la vida, pero esta no era la mía» Álvaro Colmenero Salido del humilde barrio del Polígono en Gijón, El Fenómeno se ha convertido en una estrella en ciernes dentro de la mayor liga de MMA

El ganador de la UFC Fight Night según las apuestas

Con todo, Joel Álvarez llega al pleito con un palmarés que impone respeto: El Fenómeno ha logrado finalizar a sus oponentes en la siete victorias que ostenta dentro de la compañía. Ahora, quiere continuar con su racha de tres triunfos consecutivos con la que llega a la pelea, mientras que Vicente Luque viene de una derrota esta misma temporada. Con ese contexto, cabe preguntarse: ¿Quién es favorito según las casas de apuestas?

Pues bien, las apuestas señalan que Joel Álvarez es muy favorito para llevarse la victoria esta madrugada en Río de Janeiro. Y es que las casas siguen una máxima que estila en este deporte: «Eres tan bueno como tu última pelea». Así, de manera general, las entidades han establecido una cuota para el asturiano que oscila entre el 1,15 y el 1,20 por el triunfo de El Fenómeno, mientras que si el brasileño se lleva el triunfo se pagará entre 4,50 y 4,80. La realidad es que Vicente Luque es un oponente de mucho calado, pero el gijonés es un 'killer' dentro del octágono y las casas lo saben.