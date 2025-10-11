Suscribete a
ABC Premium

Este es el ganador del combate de la UFC Fight Night entre Joel Álvarez y Vicente Luque, según las apuestas

El asturiano debuta en el peso wélter ante el brasileño, que llegó a ser top 5 de la división

Joel Álvarez, ante una oportunidad de oro: estará en la cartelera estelar del UFC Río

Vicente Luque y Joel Álvarez
Vicente Luque y Joel Álvarez UFC
Álvaro Colmenero

Álvaro Colmenero

Enviado especial a Río de Janeiro (Brasil)

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El gran día para Joel Álvarez ha llegado. El asturiano se enfrentará esta madrugada al brasileño Vicente Luque en la cartelera estelar del UFC Fight Night de Río de Janeiro, un combate que supondrá el debut del español en la división del peso ... wélter (77,1 kilos). Pero no será un estreno cualquiera, hará su primer combate en esa categoría contra un rival de reconocido prestigio dentro de la UFC, un atleta que ha logrado 16 victorias dentro de la compañía estadounidense y ha llegado a vencer a tres excampeones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app