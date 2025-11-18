Arman Tsarukyan, posible rival de Ilia Topuria, se queja de la UFC: «Si rechazas una pelea, te vetan»

Si hay un luchador que lleva muchos meses reclamando su oportunidad titular en el peso ligero (155 libras, 70,3 kilos) es Arman Tsarukyan. Lo curioso de la situación es que, a principios de este año, la tuvo, pero una lesión en la espalda ... le empujó a salir del combate. Hasta ahí todo 'normal' en este deporte, donde los contratiempos físicos forman parte de la vida diaria de los luchadores, probablemente los atletas mejor preparados del mundo.

Sin embargo, hay un punto que se le olvida comentar, y es que el armenio trató de esconder su lesión cuando iba a enfrentarse en enero de este año al campeón en ese momento, el daguestaní Islam Makhachev. ¿Y por qué lo hizo?, se preguntaran muchos aficionados. La respuesta es simple: una vez que supo que no llegaba a tiempo al pleito, sabían que el brasileño Renato Moicano, que forma parte también de su equipo, el American Top Team, entraría como reemplazo. Y querían evitar dar pistas.

Ese movimiento enfadó a la compañía estadounidense y le conminaron a hacer otro combate antes de volver a recibir la oportunidad por el cinturón. La realidad es que la UFC le propuso pelear contra el polaco Mateusz Gamrot, alquien que ya le había ganado en el pasado, y Tsarukyan rechazó esa oportunidad. Estuvo bastantes meses parado, hasta ahora, que peleará en el combate estelar ante el neozelandés Dan Hooker el próximo 22 de noviembre en el UFC Catar.

Ante esa situación, en un vídeo publicado a través de YouTube, Tsarukyan comenta que los luchadores rusos (él tiene orígenes de ese país) «no tienen opción y deben seguir las normas de la UFC o, si no, tendrán consecuencias». «Solo nosotros, los luchadores de Rusia, no tenemos opción. Hacemos lo que nos dice la UFC; si te atreves a rechazar una sola oferta de pelea, te vetan», ha apuntado Tsarukyan, quien tiene la oportunidad de volver a convertirse en el retador si vence a Hooker.

Unas palabras que no parece que vayan a ser muy del agrado del CEO de la UFC, Dana White, quien recientemente señaló en un podcast que las quejas son una pérdida de tiempo. «Odio las protestas, no me importa de qué lado sean, quiénes sean, protestar es la forma más tonta de perder el tiempo», sentenció el mandamás de la compañía estadounidense.