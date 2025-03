Aleksandre Topuria ya tiene fecha y rival para su debut en la UFC

El debut más esperado ya tiene fecha. Aleksandre Topuria (5-1) peleará frente a Cody Haddon (8-1) el próximo 9 de febrero en el UFC 312, que tendrá lugar en Sídney (Australia) en la división del peso gallo. Segun ha podido saber ABC, el contrato ya ha sido enviado por lo que el combate es oficial y solo algún contratiempo con el visado podría romper este acuerdo de pelea. El primer reporte, que señalaba que el combate estaba en conversaciones, fue realizado por la cuenta de Instagram 'Australian MMA'.

El hermano del campeón del peso pluma de la UFC, Ilia Topuria, debutará así en la mayor liga de artes marciales mixtas (MMA) a principios del próximo año, un estreno que está siendo muy esperado por las altas expectativas generadas sobre su figura. Aleksandre, de hecho, firmó hace ya unos meses por la mayor liga de MMA del mundo, pero su debut se había ido retrasando por diversos motivos.

El Conquistador, como se le apoda, llevaba sin pelear desde que lograse una victoria en WOW 9 en mayo de 2023, por lo que habrá pasado más de un año y medio desde que lograra su última finalización. En su récord profesional cuenta con 5 triunfos y solo un tropiezo, siendo sus triunfos 3 por KO y 2 por sumisión.

Noticia Relacionada España firma un año histórico en la UFC Jose Soriano Con la última victoria de Joel Álvarez, el país cierra el 2024 con cinco triunfos y cero derrotas en la mayor liga de MMA del mundo

Enfrente estará Cody Haddon, un australiano de 25 años que fichó por la UFC después de vencer en el Contender Series en el primer asalto. Con un récord profesional de 8 victorias y solo un tropiezo (contra el contendiente del peso mosca de la UFC Steve Erceg). Además, esta temporada debutó con victoria ante Dan Argueta en la mayor liga de MMA del mundo. En definitiva, un rival peligroso para el estreno del hispano-georgiano.

Lo cierto es que el nivel de Aleksandre Topuria es altísimo, habiendo realizado los entrenamientos de manera paralela junto a su hermano durante toda su carrera. Su estilo es diferente, eso sí, basando su juego en una técnica muy depurada y una gran capacidad de derribar y controlar a sus oponentes en el suelo. En cualquier caso, cuenta también con una pegada descomunal. Habrá que ver ahora cómo se desenvuelve en la UFC, con la presión que conlleva la élite de este deporte.

La alegría llegó hace ya un tiempo con un mensaje que el propio Aleksandre trasladó en redes sociales, mediante el que afirmaba que ya era luchador, de manera oficial, de la UFC. «Como muchos sabéis, mi objetivo y reto personal desde hace muchos años era ver a mi hermano ajustarse el cinturón del campeonato mundial, me posicioné como su entrenador y gracias a Dios, ese objetivo se cumplió. Estoy orgulloso y agradecido del desempeño que tuvo mi hermano, ahora toca defenderlo y por supuesto que allí estaré. Del mismo modo, en mi mente y corazón, nunca se han desvanecido las ganas de batallar en primera línea, por eso nunca he dejado de hacerlo, pero esta vez será en la liga más grande del mundo. Os quiero comunicar que oficialmente he firmado el contrato con la Ultimate Fighting Championship», señaló entonces el atleta de 28 años.

Desde aquel mensaje, escrito a principios de agosto, todas las miradas se ciñeron sobre el peleador hispano-georgiano. Sin embargo, en el horizonte estaba el combate de Ilia Topuria contra Max Holloway, que suponía la primera defensa del título de la UFC por parte de El Matador. Una vez resuelto con éxito este objetivo, ahora es el momento de enfocarse en Aleksandre.