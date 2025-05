Lydia Valentín, sobre la inclusión de deportistas trans: «A nadie le gustaría que le ganaran así»

Hace un año y medio que la deportista española Lydia Valentín se retiró por una lesión de cadera. La campeona olímpica de halterofilia, sin embargo, sigue siendo referencia del deporte patrio, ya que se ha labrado un nombre en un mundo históricamente minoritario entre mujeres. En una reciente entrevista en el pódcast 'Lo que tú digas', la ponferradina ha expresado su opinión sobre la inclusión de personas trans en las competiciones deportivas.

Valentín ha ganado medalla en los tres Juegos Olímpicos en los que ha participado, Pekín (2008), Londres (2012) y Río de Janeiro (2016). En el pódcast de Álex Fidalgo ha recordado que en los de Tokio se evidenció la «ventaja» que tiene una deportista nacida hombre en una competición femenina. «Partes con ventaja biológica, quieras o no, has nacido de una manera. No es igualitario», ha expuesto. «Es triste porque al final es una persona que quiere practicar deporte, pero hay que hacer excepciones», ha opinado la también excampeona mundial.

A pesar de que en aquella ocasión, la deportista trans hizo varios 'nulos' y no puntuó, Valentín ha reconocido que «hubo una controversia». «A nadie le gustaría que le ganaran así», ha manifestado y argumenta que «se tiene que regular» porque «no vale todo».

La solución pasa por «hacer una competición paralela» para la excampeona. «Igual que están los Juegos Paralímpicos, tiene que haber igualdad de condiciones. Si yo he nacido hombre no estoy en igualdad de condiciones con una chica que ha nacido mujer. Por mucho que queramos incluir, hay que ser realistas», ha afirmado.

Tmabién le ha llamado la atención que «el debate se da cuando un hombre nacido como tal se ha convertido en una mujer y quiere competir con mujeres». Sin embargo, se pregunta: «Al revés, ¿por qué no se da el debate?». Por otro lado, no considera que haya preocupación entre sus compañeras halterofílicas. «El porcentaje es muy pequeño», ha rematado.