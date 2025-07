McIntosh suma su segundo oro con facilidad

La apuesta sigue en pie. Summer McIntosh, 18 años, nadadora original de Toronto, ganó los 200 estilos con facilidad y suma así su segundo oro en Singapur. Le faltan aún tres victorias (200 mariposa, 400 estilos y 800 libre) para consumar su gran reto: ... lograr cinco medallas de oro en estos Mundiales. Está muy en forma y sólo la estadounidense Ledecky parece en disposición de aguarle la fiesta.

La ontariana salió como un torpedo. En la mariposa ya tocó la pared con gran ventaja sobre sus rivales y medio segundo por debajo del parcial de récord del mundo. El tramo de espalda le dio aún más ventaja y tocó en 58.47 en el ecuador de la prueba.

La braza, el estilo más débil de la canadiense, le hizo perder metros sobre la estadounidense Alex Walsh, que redujo la diferencia a 0.33. En el crol Summer se mostró fortísima y aumentó esa diferencia de forma impresionante, hasta casi dos segundos (2:06.69 frente a 2:08.58).

«Estoy haciendo más pesas este año, más entrenamiento fuera de la piscina y he ganado mucha fuerza. También he mejorado en la transición de estilos», explicaba McIntosh tras su victoria. «Pero no estoy contenta con el tiempo final».

La de Toronto cumplirá 19 años en agosto… pero mucho más impresionó, en el apartado de la edad, la cuarta clasificada. La china Yu Zidzi, de sólo ¡12 años! quedó a apenas seis centésimas del bronce. A poco que mantenga una progresión normal, incluso peor de lo normal, el futuro es suyo.

La familia Walsh tuvo una gran tarde. Poco antes de que Alex lograra la plata en 200 estilos se había lanzado a la piscina su hermana Gretchen en los 100 mariposa. Gracias a su impresionante nado subacuático, la de Tennessee, modelo de profesión, dominó la final y logró uno de los mejores cronos de estos Mundiales: 54.73. Quedó a sólo 0.13 de su récord mundial, logró el primer oro estadounidense y arrojó dudas sobre la decisión de no haber participado el día anterior en el relevo 4x100 libre que perdieron con Australia.

Estados Unidos figura en el tercer lugar del medallero, por detrás de Australia y Canadá. La infección gastrointestinal que ha afectado a medio equipo en la concentración de Tailandia, previa al viaje a Singapur, parece estar influyendo claramente en el rendimiento de los estadounidenses. Se dice que diez nadadores estuvieron hospitalizados en Tailandia y tuvieron que recibir sueros intravenosos.

Weiler no alcanza la final

España, que vive años oscuros en la natación, tenía su gran esperanza en los 100 espalda femeninos. Carmen Weiler parecía la mejor opción para entrar en una de las finales pero no estuvo a la altura. Acudía a Singapur con unos excelentes 58.83, (su reciente récord de España), que le situaban con la quinta mejor marca de las participantes.

Weiler, que en los Juegos de París se clasificó novena, no ha estado fina en las semifinales. Pasó los 50 metros en 28.87 pero flojeó mucho en la segunda piscina hasta tocar en 59.92. Se clasificó en el puesto 12º y lo peor es que ese resultado puede ser el mejor de nuestros nadadores cuando concluyan estos Mundiales. La natación española hace aguas.