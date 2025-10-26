Suscribete a
José Luis Martín Ovejero: «Los deportistas que mejor comunican son los Márquez»

Creer o no creer. Esa es la cuestión. Y, tanto para lo uno como para lo otro, ahí está este madrileño (1964), uno de los mayores expertos en comunicación no verbal y detección de la mentira del mundo. Dice la ciencia que hay gestos que no controlamos y que nos delatan. ¿Cuáles? ¿Quién? A José Luis es casi imposible engañarle

José Luis Martín Ovejero posa para la entrevista con ABC
José Luis Martín Ovejero posa para la entrevista con ABC Isabel Permuy
María José Hostalrich

-¿Qué supone el deporte en su vida? ... -Es una forma de entretenimiento y de reforzar mi fortaleza mental. Yo practico ejercicio, como mínimo, cinco veces al día: cinco partidas de ajedrez. Soy menos de correr, que me canso, pero deporte mental hago mucho.

