José Luis Martín Ovejero: «Los deportistas que mejor comunican son los Márquez»

-¿Qué supone el deporte en su vida? ... -Es una forma de entretenimiento y de reforzar mi fortaleza mental. Yo practico ejercicio, como mínimo, cinco veces al día: cinco partidas de ajedrez. Soy menos de correr, que me canso, pero deporte mental hago mucho.

-¿Cómo lleva eso de que alguien le esté diciendo algo que usted sabe que no piensa?

-A mí me encanta. De hecho, lo que más me motiva es observar una situación en la que alguien me está diciendo algo a través de las palabras y con su comunicación no verbal me dice lo contrario. Yo investigo lo que puede haber tras esa incoherencia comunicativa.

-¿El deportista más mentiroso?

-Todos. Y tú y yo. La ciencia dice que todos mentimos un mínimo de 15-20 veces al día. Pero no mentimos con mala intención. Por ejemplo, cuando un vecino te pregunta qué tal estás y tú, aunque te duela la tripa, le dices que bien. Mentir es decir lo contrario de lo que se piensa, de lo que se sabe o de lo que se siente. Mentimos constantemente.

-Explíqueme por qué Simeone te está afirmando algo con palabras, mientras lo niega con la cabeza.

-Lo de Simeone es curiosísimo. Hay una cosa que se llama deslices gestuales y obedecen al engaño. Si, esporádicamente, alguien nos afirma algo con palabras y lo niega con la cabeza podríamos llegar a la conclusión de que lo que está diciendo no se lo cree. Pero, en el caso del Cholo, no ocurre esto. Es una manera de comportarse. Marca Simeone. Él habla negando con la cabeza. Es un tic, su forma de comunicar.

-Otro clásico de nuestros tiempos. ¿A Vinicius le afecta tanto todo lo que oye desde la grada?

-Es cierto que con Vini hay quien piensa que teatraliza cuando dice que le duelen las críticas y los insultos racistas. He analizado segundo a segundo su comparecencia al respecto. Y puedo decir que él está plenamente convencido de lo que estaba contando. Su expresividad facial denotaba tristeza, activaba unos músculos que no controlas, que lo hacen de forma automática e inconsciente. Apretaba los labios. Eso lo hacemos cuando tratamos de contener las emociones. Es decir que, si por él fuera, hubiera sido más expresivo. Otro indicativo: las posturas corporales algo hundidas, miradas descendentes.

-¿Y las lágrimas?

-Pues en eso confío menos. Porque eso sí se puede forzar.

-¿Ha llegado a analizar la comunicación no verbal de Florentino Pérez?

-Sí. Todos los humanos tenemos una serie de gestos que se llaman manipuladores o apaciguadores, cuando nuestro cerebro siente estrés. En el caso de Florentino son claros: girar la alianza y agarrarse el nudo de la corbata.

-Lo hace a menudo. Y yo pensando que era cuestión de talla.

-Recuerdo un momento en que pensé que se iba a ahogar, que fue en una de las ocasiones en que se rumoreó que Cristiano Ronaldo se iba del Madrid. Era puro estrés.

-Sospecho que Luis Enrique también le da juego.

-Luis Enrique es el rey de los gestos apaciguadores, que denotan estrés. El emperador, mejor. No he visto a nadie ni en el deporte, ni en la política, ni en el día a día y llevo años analizando todo lo que se mueve a mi alrededor, que tenga tantos gestos cuando se pone nervioso: limpia la mesa, coge la botella de agua y le da vueltas, se coge el cuello de la camiseta, se pega tirones con la chaqueta, se toca el mentón o la frente o la cara. Todo esto en segundos.

-Cuando algunos mantenemos que Lucho es único…

-En mis clases siempre lo digo: no vais a ver esta orquesta de gestos como los suyos nunca. En todo caso uno, dos, pero no tantos, nunca.

-Futbolistas como Messi, ¿son tímidos o antipáticos?

-Messi es el típico caso de comunicación de persona introvertida. Existe un tópico social que es que si no me miran a los ojos me están mintiendo. Y yo siempre digo que observen a Messi. No mira a los ojos. Mira y baja la mirada. Eso es propio de un tímido. Cuando se queda mirando fijamente a alguien, alerta. Le puede estar retando. Lo hizo con Bartomeu en una ocasión. Y no es normal.

-¿Ha dado usted con alguien que comunique de forma extraña?

-Sí, con Ancelotti. Se han hartado de preguntarme por el alzamiento de ceja. Pues no significa nada. Como el Cholo y su negación con la cabeza. Es extraño, pero son así.

-¿De quién mejoraría la comunicación?

-A Rafa Nadal le admiro, como persona y como profesional. Pero cuando hace anuncios publicitarios se tiene que concentrar mucho a la hora de lanzar los mensajes. Y cuando nos concentramos mucho, arrugamos un músculo en el entrecejo, que se asocia al músculo de la ira. Parece que esté enfadado. Y no lo está. Lo que ocurre es que no está relajado y su comunicación no es tan fluida como en otros contextos.

-¿Y quién es el mejor comunicador?

-Los hermanos Márquez. Lo hacen muy bien y lo acompañan con una sonrisa y las emociones se contagian. Si alguien te está contando algo con emoción, te lo vas a creer, porque esas emociones son coherentes con el mensaje.

-La pregunta del millón, ¿cómo pillo a un deportista mentiroso?

-Estando atenta a los cambios de comportamiento, como las miradas de huida, hacia los lados. No significa que esté mintiendo o sí, porque la mentira es una hipótesis de trabajo, pero lo que sí se siente es comprometido.

-Ergo si me miran a los ojos, están siendo sinceros.

-O traían la respuesta preparada desde casa. Y también podría ser un indicador de engaño.

-¡Pues sí que me lo está usted complicando! Sigamos con las alertas.

-Los cambios en el volumen y la velocidad de la voz. Si alguien que responde en un tiempo razonable, ante una pregunta se detiene, siendo una pregunta fácil, igual su cerebro está paralizando una respuesta sincera y construyendo una paralela no tan verdadera. Un indicio de que podría estar mintiendo sería el quedarse 'congelado' corporalmente. Lo llamo el efecto estatua. Si un deportista suele mover las manos y a una pregunta concreta se queda paralizado, eso responde a un sobresfuerzo cognitivo. Puede no entender la pregunta o cuidado porque igual está construyendo una respuesta.