Jon Rahm ataca a un Penge infalible

Lo bueno que tiene el golf con respecto a otros deportes es que se puede ir con varios jugadores a la vez. Esto es, animarlos a todos por igual y aplaudir sus logros sin caer en las fobias que acompañan a otras especialidades. Así se ... puede entender que los aficionados españoles aplaudieran con excitación los buenos golpes de Ángel Ayora y Jon Rahm en los últimos partidos y que, a la vez, sufrieran en sus carnes con los errores de Ángel Hidalgo en el partido estelar del Open de España.

Porque mientras que los dos primeros iban en volandas con el apoyo de los seguidores que ayer abarrotaron el Club de Campo Villa de Madrid, el vigente campeón no pudo sobreponerse a una segunda vuelta que se le atragantó. Realizó un doble 'bogey' en el hoyo 11 que le lastró para el resto de la vuelta y, al final, al querer arriesgar para pasar el corte, acabó por fallar en exceso. «Me fastidia no poder estar el fin de semana para defender mi título, pero todo lo que podía salir mal, salió mal», se lamentó el malagueño.

Quienes sí que seguirán, para alegría de todos, son los dos primeros, aunque con estados de ánimo bien distintos dentro de la euforia. Mientras que al andaluz (21 años) se le iluminaba la mirada ante la perspectiva de ser el primer nacional de la tabla («es todo un orgullo verme ahí, pues no me lo podía imaginar al empezar el torneo y, como estoy jugando muy bien, espero poder seguir lo más arriba posible»), el vasco (30) sacaba toda su calma ante la recuperación realizada, que le ha permitido recortar dos de los siete golpes de desventaja con los que comenzaba la jornada. «He jugado muy bien, cómodo, pegando grandes golpes y con algunos momentos de suerte cuando hacía falta», analizaba viendo la parte positiva. «Pero también ha sido frustrante ver que he tenido tantas ocasiones de rebajar la tarjeta en los 'greens' que no he sabido aprovechar», señaló. La mejor lectura de todo esto es que, si pateando mal está a cinco impactos de la cabeza a falta de 36 hoyos, sus opciones de alcanzar su cuarto título están totalmente abiertas.

Con la misma puntuación (-4) terminaron también David Puig, Rafa Cabrera y Luis Masveu, lo que permite que haya cinco locales entre los veinte primeros y que, con el apoyo del numeroso público que se espera el fin de semana, las opciones de Marco Penge (-9) se estrechen un tanto. Es cierto que el inglés es uno de los golfistas más en forma del año (de hecho ha ganado dos veces ya y se barajó su nombre para entrar en el equipo europeo de la Ryder Cup), pero ya se sabe el influjo que ejerce la bombonera de la Carretera de Castilla en los españoles. Los lleva en volandas y hace que las remontadas se sucedan, como si de las del viejo Bernabéu se tratara.