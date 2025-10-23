Un jinete australiano, sancionado con 25 años por presuntamente acosar y abusar sexualmente de cinco mujeres

El deporte de máximo nivel suele estar asociados a los éxitos, la fama y el dinero. Sin embargo, en ciertas ocasiones hay una cara oscura que termina por opacar los logros que uno ha conseguido. El último y claro ejemplo de ello es el jinete ... australiano James Innes Jr..

Este deportista se había convertido en uno de los jockeys más prestigiosos de Australia. Llegó a acumular más de 6,5 millones de dólares en gananacias y logró más de 331 triunfos a lo largo de carrera como profesional, convirtiéndose en toda una estrella.

Ahora su vida ha cambiado por completo tras salir a la luz el testimonio de varias mujeres que le habían acusado de presunta conducta sexual inapropiada.

Tras una investigación llevada a cabo, Innes Jr. fue acusado de acoso y abuso sexual a cinco mujeres. Estos hechos en su mayoría ocurrieron en un establo y en diversos locales.

Por todo ello, James Innes Jr. ha sido castigado con una de las sanciones más largas de la historia. El jockey ha sido sancionado con 25 años, lo que supone el fin de su carrera deportiva al más alto nivel.

Sancionado hasta 2050

Si quisiese regresar al deporte profesional tendría que esperar hasta 2050 para volver a las carreras de caballos. Por lo tanto, el pasado 30 de agosto quedará para su recuerdo puesto que fue el último día en el que se subió a un caballo.

Fue apenas unos días más tarde cuando la Racing NSW, organismo rector, decidió suspender Innes poco después de que se presentasen los cargos por las cinco mujeres y se confirmasen en una investigación llevada a cabo. Además, el jockey no se ha presentado ninguna apelación, dejando únicamente un silencio sepulcral.

Un final de la peor manera para uno de los grandes jinetes australianos de los últimos años. Un adiós al deporte al más alto marcado por un negro episodio para James Innes Jr..