HÍPICA

El jinete sevillano Jesús Torres, campeón del Clásico 1,40 metros en el Andalucía October Tour

Álvaro González de Zárate domina el Campeonato de España de Salto Absoluto y Elena Appendino se cuelga el oro en el Nacional de jóvenes jinetes

Sólido triunfo de Julio Arias en el 'Trofeo IMD–Excmo. Ayuntamiento de Sevilla' del CSN5* de Pineda

Jesús Torres García, flanqueado por Mariano Martín Bastida y Kevin González de Zárate
Jesús Torres García, flanqueado por Mariano Martín Bastida y Kevin González de Zárate

El experimentado jinete Jesús Torres García se ha proclamado flamante vencedor de Clásico 1,40 metros con 'Diabetto PS', un semental de ocho años hijo de 'Diaron' x 'Cento', propiedad de Manilva Equestrian SL, y lo ha hecho en una emocionantísima prueba final que ... se celebró en la pista de arena principal Milton de las instalaciones de la Dehesa Montenmedio, en Vejer de la Frontera. Un total de 28 binomios compitieron en la primera manga de la final, pasando los diez mejores al segundo recorrido.

