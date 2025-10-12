El jinete sevillano Jesús Torres, campeón del Clásico 1,40 metros en el Andalucía October Tour

El experimentado jinete Jesús Torres García se ha proclamado flamante vencedor de Clásico 1,40 metros con 'Diabetto PS', un semental de ocho años hijo de 'Diaron' x 'Cento', propiedad de Manilva Equestrian SL, y lo ha hecho en una emocionantísima prueba final que ... se celebró en la pista de arena principal Milton de las instalaciones de la Dehesa Montenmedio, en Vejer de la Frontera. Un total de 28 binomios compitieron en la primera manga de la final, pasando los diez mejores al segundo recorrido.

Destacó especialmente la actuación de Mariano Martínez Bastida con 'Classica Dakota', que partía en decimotercera posición debido a los 6.19 segundos acumulados en la primera calificativa, pero que fue el único binomio que consiguió un doble cero en la final que lo aupó hasta la medalla de plata.

No obstante, Jesús Torres y 'Diabetto PS', tras sumar 4 puntos en la segunda manga y acumular 5.25 puntos, conseguía completar la segunda manga limpiamente y colgarse la medalla de oro. El bronce fue Kevin González de Zárate, que se cuelga su segunda medalla de estos Campeonatos tras conseguir ayer el oro en 7 años. En esta ocasión con 'Djoural de Lizet' concluyó con 6.79 puntos (4 puntos de la primera manga de la final y 2.79 de la primera calificativa). Su hermano Álvaro se quedó a las puertas del podio con 'Stakkaldato PS', en cuarto lugar, con 8 puntos (4 de la segunda calificativa y 4 de la segunda manga de la final).

Álvaro González de Zárate es el nuevo Campeón de España de Salto Absoluto con 'Casa Diva PS', una yegua de 10 años hija de 'Casallco' x 'Corel Z', propiedad de Heras Horses and Events y Yeguada Valbanera S.L. La final se ha disputado en la tarde de este domingo en la pista verde principal David Broome a dos mangas con un desafiante recorrido diseñado por Rafael Suárez. En la primera tomaron parte los 15 binomios participantes en el campeonato, mientras que los diez mejores tuvieron la oportunidad de saltar en la segunda manga.

El jinete alavés llegaba a la final con 1.23 puntos acumulados, por detrás de Iván Serrano Sáez con 'El Punkto', que estaba en cabeza en la clasificación con 0 puntos. Serrano Sáez mantenía su marcador limpio tras la primera manga, que solo él y Ricardo Jurado Narváez con 'Zamarano Z' conseguían completar sin faltas. Álvaro, por su parte, sumaba 4 puntos en esta primera manga, ascendiendo su acumulado hasta los 5.23 puntos.

Pero la segunda manga presentó dificultades para el líder de la clasificación y Serrano Sáez sumó un total 12 puntos que lo llevaron al bronce y permitía a Álvaro subirse a lo alto del podio. Jesús Bamonde con 'Agr Trouble Maker' se colgaba la plata con un total de 10.84 puntos, habiendo sumado 4 puntos en cada una de las mangas de la final. Destacada también fue la actuación del jinete de la casa y Campeón de España 2022, Armando Trapote Mariscal con 'Conthargo-Blue' que, al igual que el campeón, sumó solo 4 puntos en ambas mangas y se colocó en cuarta posición en la clasificación. Ricardo Jurado Narváez fue el mejor de la final, completando ambas mangas sin penalizar, lo que lo llevó al quinto lugar.

Increíble final

Por otro lago, Elena Appendino y 'Pompei van de Fruitkorf' se convirtieron en los nuevos Campeones de España de Salto Jóvenes Jinetes tras una increíble final celebrada también en la pista verde principal David Broome con un baremo dos mangas a 1,45 metros de altura. Appendino y su caballo de 10 años hijo de 'For Pleasure' x 'Clinton' llegaban a la final con 3.43 puntos en su contador, por detrás de Juan Riva Gil con 'Victoria d'Argent', que tras un brillante campeonato llegaban con 0 puntos y en cabeza de la clasificación provisional.

No obstante, en la primera manga de la final se intercambiaron las posiciones y es que Riva sumó 8 puntos al hacer agua en la ría y sumar un derribo, lo que supuso 8 puntos para su marcador. Appendino, con solo 4 puntos en la primera manga, afrontaba en cabeza la segunda. Riva sumó 4 puntos más en la última manga, acumulando 12 en total, mientras que Appendino supo aprovechar su ventaja y finalizó la segunda manga limpiamente y con solo 7.43 puntos en su marcador, lo que le daba la medalla de oro del Campeonato. El bronce fue para María García-Pertusa Bodega y 'Gitalyn' que llegada a la final con 4.61 puntos, pero sumó 8 más en la primera manga. La segunda manga la completó sin penalizar.

Concluye así una intensa semana de competición con la que finaliza esta primera fase del V Andalucía October Tour en la que se han celebrado los Campeonatos de España de Menores de Doma, los Campeonatos de España de Menores de Salto y los Campeonatos de España de Salto Absoluto, Clásico, Jóvenes Jinetes y caballos jóvenes.