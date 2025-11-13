Suscribete a
Irene Montero responde a Rubiales: «Otro hombre desconsolado a las que las feministas hemos arruinado la vida»

La eurodiputada de Podemos replica en redes sociales al expresidente de la RFEF, que la acusó de desconocer el fútbol femenino y de carecer de autoridad moral para opinar sobre el caso Hermoso

Rubiales vuelve a la carga: «No le pido perdón a Jenni Hermoso»

Irene Montero y Rubiales
Irene Montero y Rubiales ABC
Sergio D. Arcediano

La entrevista de Luis Rubiales en El Chiringuito de Jugones ha generado una nueva polémica política y mediática. El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ofreció su primera intervención pública tras la sentencia por el beso no consentido a la jugadora Jenni ... Hermoso, ocurrido durante la celebración del Mundial femenino de 2023. En el programa, Rubiales aseguró ser víctima de una «campaña de la izquierda radical» y cargó contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la exministra de Igualdad, Irene Montero.

