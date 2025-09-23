Suscribete a
Busang Collen Kebinatshipi: el diamante de la velocidad

Sorprendió a todos en la final de los 400 metros para convertirse a los 21 años en el primer botsuano campeón del mundo, y remató su éxito derrotando a Rai Benjamin para dar a su país el oro en el 4x400

Kebinatshipi, tras proclamarse campeón del mundo de los 400 metros
Javier Asprón

Al igual que los consagrados Noah Lyles, Sydney McLaughlin, Beatrice Chebet y María Pérez, el botsuano Busang Collen Kebinatshipi también se marchó de los Mundiales de Tokio con dos medallas de oro. La diferencia respecto a esa colección de estrellas es que ni él mismo ... contaba con lograr semejante hazaña. Sin apenas bagaje internacional en pruebas individuales, este joven atleta de 21 años sorprendió a los grandes favoritos en la final de 400 metros para imponerse con un tiempo de 43.53, la décima mejor marca de todos los tiempos. Una sacudida descomunal a la vuelta al estadio, disciplina que lleva casi una década sin un referente claro.

