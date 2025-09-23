Busang Collen Kebinatshipi: el diamante de la velocidad

Al igual que los consagrados Noah Lyles, Sydney McLaughlin, Beatrice Chebet y María Pérez, el botsuano Busang Collen Kebinatshipi también se marchó de los Mundiales de Tokio con dos medallas de oro. La diferencia respecto a esa colección de estrellas es que ni él mismo ... contaba con lograr semejante hazaña. Sin apenas bagaje internacional en pruebas individuales, este joven atleta de 21 años sorprendió a los grandes favoritos en la final de 400 metros para imponerse con un tiempo de 43.53, la décima mejor marca de todos los tiempos. Una sacudida descomunal a la vuelta al estadio, disciplina que lleva casi una década sin un referente claro.

Ya en la jornada final, bajo un impresionante aguacero, Kebinatshipi, convertido en el primer campeón del mundo botsuano en toda la historia, lideró al 4x400 de su país hasta el oro tras derrotar en una recta final espectacular al estadounidense Rai Benjamin, triple campeón del mundo de los 400 vallas y vigente campeón olímpico de esa disciplina. No solo demostró velocidad, sino también desparpajo para plantar cara y someter a un atleta mucho más cuajado.

Botsuana, país sin apenas tradición atlética hasta hace unos pocos años, amenaza con convertirse, si es que no lo es ya, en la primera potencia africana de la velocidad, capaz incluso de plantar cara a los omnipresentes jamaicanos y estadounidenses. El año pasado, Letsile Tebogo logró el primer oro olímpico para este país tras ganarle la final de los 200 metros al mismísimo Lyles. Y en Tokio, el oro de Kebinatshipi en el 400 llegó acompañado del bronce de Bayapo Ndori.

El éxito casi nunca es improvisado. Botsuana pasó de ser uno de los países más pobres del mundo al lograr su independencia en 1966 a tener en la actualidad uno de los niveles más altos de desarrollo humano. La clave, dicen, está en sus minas de diamantes. O, mejor escrito, en el modo en el que se ha gestionado esa riqueza, donde la salud, la educación y el deporte han jugado un papel fundamental.

«No esperaba que este oro llegara tan pronto, pero demuestra que puedo hacer mucho más en los próximos diez años», dijo Kebinatshipi sobre su victoria en el 400, bajo el cielo pesado de un Estadio Nacional de Tokio que quiso honrarlo con dos carreras en lluvia. Ni eso le inmutó. En las semifinales ya había sorprendido haciendo la mejor marca mundial del año: 43.61. Pero aún guardaba fuerzas para más, al menos para desbancar al polémico Fred Kerley, ahora suspendido por dopaje, de la lista de los diez atletas más rápidos sobre esa distancia.

Hasta este momento, sus mayores éxitos habían llegado en los relevos. Formó parte del equipo que logró la plata en el 4x400 en París, pero hasta su llegada a la capital nipona nunca había bajado de 44 segundos. De hecho, en agosto participó en la final de Zúrich de la Diamond League, donde acabó séptimo con 45.40. El revés estuvo a punto de dejarlo fuera del Mundial.

Menudo (1,71 metros), delgado y fibroso, y con una técnica natural, Kebinatshipi sabe que por edad tiene aún bastante margen de mejora. «La diferencia ha estado en mi cabeza. Ahora creo en lo que soy capaz de hacer», confesó en las entrañas del coliseo tokiota. En el horizonte asoma el récord mundial de otro africano, Wayde Van Niekerk, el hombre que más se ha acercado hasta ahora a la barrera de los 43 segundos: 43.03.

El llamado Mundial de los jóvenes no fue finalmente de Gout Gout, el 'hijo' de Bolt, eliminado en las semifinales del 200, ni el de Cooper Lutkenhaus, fuera a las primeras de cambio en el 800, sino el de un botsuano desconocido que ahora apunta a estrella mundial.