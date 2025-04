Vallejo no cuenta nada: de héroe ante el City en 2022 a invisible en 2025

4 de mayo de 2022. El Real Madrid logra una nueva remontada milagrosa en Champions, esta vez ante el City, en semifinales. Los dos goles de Rodrygo en el descuento llevan la eliminatoria a la prórroga y ahí Benzema, de penalti, hace el 3-1 ... y pone en ventaja a los blancos, que logran aguantar la embestida final de los de Guardiola con una defensa de circunstancias: Lucas y Mendy en los laterales Carvajal, Nacho y Vallejo como centrales. Sí, Vallejo, héroe ante el City y hoy central invisible de la primera plantilla blanca.

Fueron ocho minutos de oro del zaragozano, que salió para anular el juego aéreo del City y se hizo grande como nunca antes en el Madrid: «Agradezco que se valore, pero no hay que darle tanto bombo porque fue una actuación normal», dijo el central tiempo después. Realmente, su impacto en ese mínimo tiempo fue más relevante de lo que él mismo admite. Ganó tres balones aéreos que evitaron situaciones de mucho peligro con un Madrid ya encerrado en campo propio y un City volcado buscando el gol que hubiera llevado la semifinal a los penaltis. Pero la personalidad de Vallejo siempre fue así. Un chico trabajador, humilde y noble en cada uno de los vestuarios que ha estado. En el verano de 2023, cuando se conoció el fichaje de Bellingham y su cesión al Granada ni siquiera estaba sobre la mesa, no dudó cuando el club le pidió si no le importaba ceder su dorsal número '5' al inglés. Así de sencillo y buen compañero es el el futbolista maño.

Segunda cesión en el Granada

En aquella temporada 21-22 de las remontadas en Champions, como la del City, Vallejó jugó 353 minutos. Poco, sí, pero bastante más que los apenas 88 minutos que disputó en la campaña 22-23. Así que decidió buscar más protagonismo y con el buen nivel que mostró en el Granada entre enero de 2020 y junio de 2021, en una cesión de año y medio de la que formó parte de la mejor etapa del club andaluz (semifinalista de Copa y cuartofinalista de la Europa League) el club nazarí apostó de nuevo por él. Otra cesión, esta vez en el año de regreso a Primera del Granada, pero esta vez nada fue como antes.

Vallejo jugó los noventa minutos del primer partido de la Liga 2023-24, en el Metropolitano (3-1), luego encadenó dos lesiones musculares y solo pudo disputar seis minutos más en la jornada nueve ante el Barça y diez en la fecha 19 contra el Cádiz. Eso fue el 3 de enero de 2024. De ahí al final de temporada, no solo no volvió a competir, sino que tampoco entró en ninguna convocatoria, con el equipo necesitado de cualquier ayuda para intentar mantenerse en Primera, algo que fue imposible.

Desde ese mes de enero, ya no hubo partes médicos ni explicaciones oficiales de qué le pasaba exactamente a Vallejo, pero este periódico ha podido confirmar de distintas fuentes de aquel vestuario que sufrió problemas serios de salud mental que le impidieron ejercer su profesión. Problemas que decidió no hacer públicos, a pesar de que tenía a su lado el ejemplo de Sergio Ruiz. El mediocentro del Granada también sufrió en 2020 problemas de salud mental y no solo lo expuso abiertamente, sino que además siempre que puede colabora en campañas de concienciación que realiza el Granada y aboga por darle la máxima visibilidad.

No es así en el caso de Vallejo, cuyo silencio y el de todo su entorno provocó que un medio deportivo asegurara que su no disponibilidad para jugar se debía al divorcio con su pareja de toda la vida, algo que él negó tajantemente en sus redes sociales. Fue una vez ya terminada la cesión en el Granada y antes de volver al Madrid, en el que esta temporada juega su último año de contrato y, tampoco, está teniendo peso en lo deportivo: «No pasa nada con él. Se entrena bien, pero el problema es que se acaba su contrato y preferimos dar más posibilidades a los jóvenes», dijo Ancelotti justo antes del partido de Copa contra el Leganés, a pregunta de este periódico de por qué ante la plaga de lesiones de centrales, entraban en sus planes chavales del Castilla antes que Vallejo. Modric y Lucas también terminan contrato el 30 de junio, y no por eso están siendo transparentes.

Jesús solo ha jugado 10 minutos en lo que va de temporada. Fueron los diez últimos del Madrid-Alavés de la jornada 7. Con 3-0 en el marcador, una buena parte el Bernabéu empezó a cantar «saca a Vallejo, Ancelotti saca a Vallejo». Un deseo que mezclaba cariño y algo de ironía. Carletto hizo caso a la afición, y lo puso en el campo en el minuto 80. El partido acabó 3-2 y no fue 3-3 de milagro. No fue él el responsable de ese inesperado desplome que casi le cuesta la victoria, pero desde entonces nunca más ha contado Ancelotti con Vallejo. Y si hacemos caso a las propias palabras del italiano, tiene casi imposible volver a jugar. Jesús Vallejo, de héroe ante el City en 2022 a futbolista invisible en 2025. Hoy vuelve a ir convocado.