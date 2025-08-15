Liverpool, 300 millones en la reforma del campeón

La Premier League un año más se ha convertido en la liga protagonista del mercado de fichajes. Los equipos británicos se han reforzado desembolsando cantidades millonarias, pero hay uno que destaca sobre el resto, el Liverpool. Los de Arne Slot salieron ... campeones de la competición doméstica sin apenas dificultades, pero cayeron en el resto de torneos.

Sin ninguna duda, en la mitad del curso anterior, el equipo que mostraba mejor forma y se postulaba como favorito para ganar todo era el Liverpool, hasta que cayó eliminado en octavos de Champions ante el PSG, campeón de la competición, en los penaltis. Esta dura derrota junto a la eliminación en FA Cup frente el Plymouth Argyle (club de la tercera división inglesa) dañaron la reputación que venían cosechando en el inicio de la campaña.

Para competir nuevamente por todo esta temporada y minimizar los riesgos de repetir errores pasados, los 'reds' han reventado el mercado de fichajes. El primer y mayor bombazo de este año tiene nombre y apellido, Florian Wirtz.

El alemán fue fichado por 125 millones de euros, procedente del Bayer Leverkusen, equipo del que también pescaron al lateral derecho Jeremie Frimpong por 40 millones. En el otro lateral, Milos Kerkez, ex del Bournemouth, fue el escogido por la directiva del Liverpool, que lo compró por 45 millones.

La otra gran bomba es Hugo Ekitiké, delantero francés adquirido por 90 millones, que la temporada pasada militaba en el Eintracht de Frankfurt. Salvo sorpresa y a la espera de Isak, que se ha declarado en rebeldía contra el Newcastle, el campeón de la Premier ya ha efectuado todos los refuerzos planeados para afrontar la nueva temporada.

Sin embargo, el Liverpool no solo ha reventado este mercado con sus compras, sino que también con sus ventas. Las salidas de Alexand-Arnold (75 millones) al Real Madrid, Luis Díaz (70 millones) al Bayern, Darwin Núñez (45 millones) al Al-Hilal, Quansah (20 millones) al Bayer Leverkusen y Kelleher (20 millones) al Brentford han permitido a los 'reds' hacer caja para cambiar la mayoría de los pilares de su proyecto.