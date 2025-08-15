Suscribete a
Liverpool, 300 millones en la reforma del campeón

Premier league

El actual campeón de la Premier League ha protagonizado el periodo estival con sus compras y ventas

El PSG gana la Supercopa al Tottenham en un ejercicio de supervivencia

Florian Wirtz, con el Liverpool en la Community Shield
Pablo Pizarro

La Premier League un año más se ha convertido en la liga protagonista del mercado de fichajes. Los equipos británicos se han reforzado desembolsando cantidades millonarias, pero hay uno que destaca sobre el resto, el Liverpool. Los de Arne Slot salieron ... campeones de la competición doméstica sin apenas dificultades, pero cayeron en el resto de torneos.

