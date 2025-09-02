Un equipo galés recién ascendido a Segunda gasta más en fichajes que 16 equipos de LaLiga

Cerrado el mercado de fichajes, toca hacer balance económico. A final de curso se comprobará la eficacia de esos desembolsos, pero por ahora se ha invertido en ilusión, en expectativas y en aficionados. En mayor o menor medida todos los equipos han sacado la cartera. En la liga española se sitúan en el podio Atlético de Madrid (176 millones de euros), Real Madrid (167) y Villarreal (102); cuarto se queda el Betis (62). En la Premier League se ha triplicado el desembolso, con el Liverpool como protagonista con los 482 millones de euros que se ha gastado en esta pretemporada. Lo siguen el Chelsea, con 329, y el Arsenal, con 293. Por nombres, es casi lo normal que aparezcan estos en las primeras posiciones, pero hay otros equipos de mucha menor entidad que también han copado buena parte del mercado. Y entre ellos destaca el Wrexham.

El conjunto galés está en manos de Hollywood, al menos, de dos de sus grandes estrellas: los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney. Compraron el club en 2020, cuando militaba en quinta división, y este curso que empieza estrenan temporada en la Championship, la segunda categoría de las ligas inglesas, por primera vez desde los años 80. Así y todo, el club quiere más y celebrar su tercer ascenso consecutivo a lo grande, por lo que no ha tenido problemas en sacar la chequera para hacer inversiones que rozan los 40 millones de euros; una cantidad que supera al montante desembolsado por 16 equipos de Primera división española.

Sobre todo han disparado el gasto en la inversión los nombres de Ben Sheaf, que llega del Coventry por unos siete millones y medio de euros, y Nathan Broadhead, que firmó el fichaje récord al acercarse su precio a los 12 millones de euros. Desbancó al que había sido el límite, Lewis O'Brien, llegado del Nottingham Forest por unos tres millones y medio de euros. Además de las incorporaciones de Liberato Cacace, Conor Coady y Dominic Hyam, con las que el Wrexham ha alcanzado un total de unos 35 millones de euros.

Por comparar, Ryan Reynolds se ha gastado en su equipo más que Sevilla, Getafe, Oviedo, Osasuna, Levante, Elche, Rayo, Mallorca, Alavés, Valencia, Athletic Club, Celta, Espanyol, Girona y Barcelona. Queda por ver cómo responden esas incorporaciones y si repercuten en la consecución de otro éxito en el terreno de juego que los lleve a la primera división. Pero, por ahora, mantienen la ilusión de los aficionados y aumentan su visibilidad por todo el mundo. Lo que repercute en un aumento de los ingresos para poder hacer frente a las pérdidas que se encontraron los actores cuando adquirieron el club y a la proyección de un club que ya es protagonista de una serie documental y recibe apoyo de muchos seguidores y patrocinadores no solo ingleses sino sobre todo estadounidenses.