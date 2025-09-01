Suscribete a
Verano de órdago del Liverpool: Isak, fichaje más caro en la historia de la Premier

El conjunto 'red' completa su descomunal inversión, la más alta de siempre en un solo mercado, con los 150 millones de euros desembolsados a cambio del delantero sueco

Alexander Isak, nuevo jugador del Liverpool a cambio de 150 millones de euros
Daniel Cebreiro

El mercado de fichajes en las grandes ligas europeas, al igual que en la española, echó el telón. Y el gran protagonista del mismo apuró hasta última hora para convertirse en un traspaso de récord. Se trata de Alexander Isak, nuevo delantero del Liverpool ... procedente del Newcastle a cambio de 150 millones de euros. Una descomunal cifra que convierte al exariete de la Real Sociedad en el jugador más caro en la historia de la competición inglesa y el tercer traspaso más elevado en la historia del fútbol, solo por detrás de Neymar y Mbappé.

