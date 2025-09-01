Verano de órdago del Liverpool: Isak, fichaje más caro en la historia de la Premier

El mercado de fichajes en las grandes ligas europeas, al igual que en la española, echó el telón. Y el gran protagonista del mismo apuró hasta última hora para convertirse en un traspaso de récord. Se trata de Alexander Isak, nuevo delantero del Liverpool ... procedente del Newcastle a cambio de 150 millones de euros. Una descomunal cifra que convierte al exariete de la Real Sociedad en el jugador más caro en la historia de la competición inglesa y el tercer traspaso más elevado en la historia del fútbol, solo por detrás de Neymar y Mbappé.

Un movimiento que habría sido realmente difícil de predecir cuando el sueco aterrizó en Anoeta en 2019 como un desconocido. Tres buenas temporadas en San Sebastián, con unas condiciones envidiables y margen de mejora de cara al gol, convencieron al Newcastle para desembolsar 70 millones por los servicios de Isak. Su adaptación al fútbol inglés fue tan rápida como el cariño que le procesó la grada de St James' Park. Después de tres años como ariete estrella de las urracas llega el gran salto en la todavía temprana carrera del delantero de 25 años.

La última apuesta de un Liverpool que ha llevado a cabo todo un órdago en este mercado, al convertirse en el club con mayor gasto en una sola ventana de fichajes. Con 490 millones invertidos superan los 451 desembolsados por el Chelsea en 2023. A los 150 de Isak se suman 125 por Wirtz, 95 en Ekitiké, 47 de Kerkec, 40 por Frimpong y 30 en Leoni. Un descomunal desembolso para prolongar su dominio en Inglaterra y extenderlo por Europa.

El conjunto 'red' no fue el único encargado de animar las últimas horas del mercado de fichajes. La llegada más sonora fue protagonizada por Donnarumma, que aterriza en el Manchester City de Guardiola tras el desencuentro del meta italiano con Luis Enrique que provocó ser descartado por el PSG. Después de días de idas y venidas, Chelsea y Bayern alcanzaron un acuerdo por Nico Jackson. El exdelantero del Villarreal se convirtió en nuevo jugador del conjunto alemán en una operación de cesión con opción de compra obligatoria en la que los bávaros pagarán un total de 81,5 millones por los servicios del senegalés.

Asensio, rumbo a Turquía

Un nombre que abandona la élite del fútbol europeo es el de Marco Asensio. El que fuera jugador del Real Madrid durante siete temporadas no encontró en el PSG el lugar en el que volver a sentirse determinante. Tras una temporada y media en París, mejoró sus prestaciones en los seis meses que estuvo cedido en el Aston Villa. Aunque no lo suficiente para convencer a ningún equipo de primer nivel. A sus 29 años, el mallorquín fichó por el Fenerbahçe, un club en el que no coincidirá con Mourinho, destituido hace unos días, y compartirá vestuario con Ederson, también aterrizado en Turquía después de ocho campañas como portero del City. Mismo destino que Gündogan, aunque el ex del Barcelona defenderá los colores del Galatasaray.