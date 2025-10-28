Suscribete a
Borja y Kity, el duelo copero de los hermanos Mayoral: «En casa había empate a espejos y jarrones rotos»

Se enfrentan por primera vez en su carrera en un partido oficial, en la eliminatoria de primera ronda de Copa entre Getafe e Inter de Valdemoro

Borja (a izquierda) y Kity (a la derecha) posan para ABC
Borja (a izquierda) y Kity (a la derecha) posan para ABC
Rubén Cañizares

Rubén Cañizares

José Luis, propietario de una carnicería, e Isabel, limpiadora y ama de casa. Dos personas humildes y trabajadoras de Parla, una de las localidades obreras del sur de Madrid, que compartían amor por el fútbol, ese que le trasladaron a Kity y a Borja, sus ... dos hijos, y que acabó con el mayor como mediocentro en equipos de Tercera y Regional, y con el pequeño como delantero profesional. El primero, criado en la cantera del Atlético, juega a sus 33 años en el modesto Inter de Valdemoro. El segundo, formado en La Fábrica del Real Madrid, disputa a sus 28 su quinta temporada con el Getafe. Esta noche, por primera vez en su carrera, se miden en un partido oficial: «Hemos intentado sonsacarle a nuestros padres con quién van, pero no se mojan. Solo quieren disfrutar del partido y ver a sus dos hijos en el mismo estadio», cuentan Borja y Kity a ABC.

