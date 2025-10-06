Así quedan los emparejamientos de la primera ronda de Copa del Rey
En esta fase inicial no participan los cuatro equipos que disputarán la Supercopa de España
El Córdoba CF se enfrentará al CD Cieza en la primera ronda de la Copa del Rey
Este lunes 6 de octubre se ha celebrado en la sede de la RFEF, en Las Rozas, el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey 2025/26. En esta fase inicial no participan los cuatro equipos que disputarán la Supercopa de España —Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club—, que entrarán en juego en la segunda ronda.
En total, el bombo ha reunido a 112 equipos: 16 de Primera División, 21 de Segunda, 21 de Primera RFEF, 29 de Segunda RFEF, 11 de Tercera RFEF, 4 procedentes de la Copa Federación y 10 de categorías territoriales clasificadas desde la fase previa. Los encuentros se jugarán a partido único los días 28, 29 y 30 de octubre, y los clubes de menor categoría ejercerán como locales.
Cruces de la primera ronda
GRUPO 1
-
Getxo–Alavés
-
Negreira–Real Sociedad
-
Puerto de Vega–Celta de Vigo
-
Ourense–Oviedo
-
Caudal Deportivo–Sporting Gijón
-
Atlético Tordesillas–Burgos
-
Tropezón–Cultural Leonesa
-
Portugalete–Valladolid
-
Náxara–Eibar
-
Astorga–Mirandés
-
Logroñés–Racing
-
Sámano–Deportivo
-
Numancia–Arenas Club
-
UD Logroñés–Ponferradina
-
Langreo–Racing Ferrol
-
Ávila–Avilés Industrial
-
Ourense–Pontevedra
GRUPO 2
-
Atlètic Sant Just–Mallorca
-
CD Sant Jordi–Osasuna
-
Atlètic Lleida–Espanyol
-
Constancia–Girona
-
Valle de Egüés–Andorra
-
Mutilvera–Zaragoza
-
Utebo–Huesca
-
Poblense–Sabadell
-
Ebro–Tarazona
-
Reus–Europa
-
Atlètic Balears–Nàstic
-
Sant Andreu–Teruel
GRUPO 3
-
Los Garres–Elche
-
Palma del Río–Betis
-
Maracena–Valencia
-
Toledo–Sevilla
-
Orihuela–Levante
-
Lucena–Villarreal
-
Roda–Granada
-
Cieza–Córdoba
-
Estepona–Málaga
-
Lorca–Almería
-
UCAM Murcia–Cádiz
-
Antoniano–Castellón
-
La Unión–Ceuta
-
Torrent–Torremolinos
-
Puente Genil–Cartagena
-
Jaén–Eldense
-
Murcia–Antequera
GRUPO 4
-
Inter Valdemoro–Getafe
-
Yuncos–Rayo Vallecano
-
Azuaga–Leganés
-
San Fernando–Albacete
-
Extremadura–Las Palmas
-
Navalcarnero–Mérida
-
Majadahonda–Talavera
-
Quintanar–UD Ibiza
-
Alcalá–Tenerife
-
Guadalajara–Cacereño
Entre los emparejamientos más llamativos destacan los que enfrentarán a equipos humildes con rivales de Primera División. Habrá duelos como el Atlètic Lleida-Espanyol, Atlètic Sant Just-Mallorca, Constancia-Girona, Getxo-Alavés, Negreira-Real Sociedad, Puerto de Vega-Celta de Vigo, Palma del Río-Betis, Toledo-Sevilla o Lucena-Villarreal, entre otros.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete