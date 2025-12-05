Gattoni y su discreta despedida de River: «Qué placer fue trabajar con este equipo»

El mercado de invierno se acerca y las necesidades del Sevilla FC se hacen aún más evidentes conforme va finalizando el año. Antonio Cordón se enfrenta de nuevo a otro galimatías, en el que tiene que dar encaje a nuevas piezas dando ... salida a otras. Uno de los conflictos más inmediatos a los que se tendrá que enfrentar el director de fútbol del Sevilla es el regreso de Federico Gattoni.

El central argentino no tiene cabida en River y, aunque tenía opción de compra, el club no va a ejecutarla. Y es que Gattoni ha sido prácticamente un cero a la izquierda para Gallardo. Sólo ha jugado un partido este año, una señal bastante cristalina sobre las posibilidades del defensa de permanecer en River.

El jugador llegó cedido en verano de 2024 proveniente del Sevilla FC, cuando Demichelis era el técnico del conjunto bonaerense. No obstante, desde hace mucho tiempo que River quería desprenderse del argentino, lo que pasa que costaba más dinero cortar el préstamo, que quedárselo hasta que finalizara el mismo. Ahora, con la temporada finalizada, Gattoni volverá a Sevilla, si nada lo remedia.

River despide a Gattoni

De hecho, el central se ha despedido de forma muy discreta del que ha sido hasta ahora su club: «Seguimos enfocados, como siempre, mirando para adelante. Qué placer fue trabajar con este equipo de profesionales y por sobre todo buena gente!»

Por su parte, River le ha dedicado un escueto texto para comunicar su marcha del club: «Federico Gattoni disputó siete partidos en River; finalizará su préstamo en el Club y volverá a Sevilla».

Un mensaje muy diferente a los textos dedicados a los otros cinco jugadores que ponen fin a su vinculación con River, estos son Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco, Pity Martínez y Miguel Borja.