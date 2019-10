Fútbol Valverde reclama «seny» a su vestuario «Que las polémicas vengan de fuera y no de dentro», pide tras las últimas declaraciones de Piqué

Ernesto Valverde quiso acabar con todo el ruido generado tras las amenazas de Gerard Piqué a la directiva por los críticas aparecidas en la prensa deportiva catalana. El preparador defiende a su vestuario pero le pide que no entre en polémicas, que todos los problemas que se generen vengan de fuera y no encuentren respuesta en los futbolistas azulgranas. «Yo creo que lo que nos interesa a todos es centrarnos en lo que tenemos por delante. Tenemos una gran exigencia en Liga y Champions Y lo que tenemos que intentar es que, sabiendo que en nuestro club desde la nada se generan muchas polémicas, ir todos por el mismo camino. Aunque cada uno tenga una opinión. Muchas veces la polémica se genera desde fuera. Que las polémicasvengan de fuera y no de dentro», pidió el extremeño, que cuando se le insistió en las palabras de Piqué dio el tema por zanjado: «Todos debemos centrarnos en el partido de mañana, que es suficientemente importante como para desviarnos con otros temas».

Valverde también aseguró que el ambiente del vestuario es bueno y que no se está encontrando más problemas que en los dos años anteriores. «Lo veo parecido. A lo largo de las temporadas, siempre hay jugadores que entran más o menos y están más o menos contentos pero nada extraño. En cuanto al ambiente es algo que en estos dos años hemos hecho mucho para que vayamos por el mismo camino y este año vamos a hacer lo mismo». Incluso Griezmann terció en este tema cuando se le preguntó al futbolista si veía diferencias entre el poder del vestuario azulgrana y el del Atlético de Madrid: «Gabi y Godín también tenían algún poder, creo. Se les escucha y se les tiene en cuenta, pero lo de muy arriba viene del máximo, que es el presidente. Hay algunos jugadores a los que se les escucha más, como en todos los vestuarios».

Valverde quiso aportar un punto de equilibrio y tranquilidad: «No me siento equilibrista, me siento en mi sitio. Los entrenadores tenemos que manejarnos con muchas variables. De jugadores, de presión externa, de prensa, de obligaciones con el que te contrata... al final eso es así este año, el anterior y el anterior. Lo llevas bien, sobre todo si ganas. Me siento bien y estoy a gusto». Y sonrió cuando se le preguntó si quería matizar sus palabras de la semana pasada sobre el poco caso que le hace la preparación física: «La preparación física des muy importante».

La ironía de Griezmann

También compareció Griezmann ante los medios, un futbolista que habla claro y no rehuye ninguna pregunta. Se le cuestionó sobre su nueva posición en el campo (suele jugar por la izquierda o por el centro) y si ésta es la causa de su bajo rendimiento. «Es una buena pregunta. No sé si me iría mejor por la derecha. Hay un míster, una táctica y poco más», se limitó a decir con una sonrisa irónica que también mostró cuando le preguntaron por su relación con Messi, que se mostró reacio a su llegada este pasado verano: «No habla mucho y yo tampoco, así que es difícil que nos hablemos. Ya le he llevado algún mate, así que vamos en la buena dirección. Él ha estado lesionado, así que es complicado construir esa conexión. Creo que los dos somos buena gente. Aquí estoy para ayudar a cualquiera». Y concluyó: «Me siento cómodo, pero necesito tiempo para mejorar en el campo. Mis movimientos, sobre todo sin balón. Entrar más en juego. Cosas que se pueden mejorar jugando por bandas. Me siento bien y con confianza, pero sé que todavía me faltan cosas para ser el mejor Griezmann posible, pero estoy por el buen camino».