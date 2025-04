«¿Todibo? Se creía que ya era un fenómeno y no escuchaba»

Bruno Satin, el representante que llevó a Jean-Clair Todibo al Barcelona, criticó duramente al actual jugador del Benfica y explicó los motivos de su estancamiento, que ha provocado que el club portugués le quiera devolver y que tampoco haya podido triunfar en equipo culé. «Estamos contentos por el trabajo que hicimos para llevarle a Barcelona, pero ahora ya no me ocupo de sus intereses. Tiene un carácter difícil, nunca escuchó los consejos que le dio Abidal , el director deportivo de los catalanes. El club creía en él, pero Todibo ya se creía que era un fenómeno. Por eso su aventura en LaLiga no fue bien. Tiene grandes cualidades , pero lo que le falta es humildad», desveló Satin en «Calciotoday».

El agente de futbolistas es consciente que Todibo está en la agenda de varios clubes italianos y asegura que no le iría mal la posibilidad de jugar en la Serie A , aunque desaconseja que acabe en uno de los grandes porque no tendría el protagonismo que necesita para crecer. «Un club tranquilo sería lo ideal para él. Quizás un poco más pequeño que la Lazio, que es un club demasiado ambicioso, con demasiada presión. No creo que sea lo mejor para su carrera. Debe volver a ser titular , pero en un club en el que pueda cometer algunos errores que le lleven a mejorar. Incluso los más grandes lo hicieron. Estar en el banquillo no le hace ningún bien», apuntó.

Para Satin, que Todibo vuelva a despertar grandes expectativas dependerá del trabajo que el futbolista realice y de su trabajo mental. « Depende de él . Tiene grandes habilidades físicas, atléticas, tiene todo para hacerlo bien. Pero es su cabeza la que necesita mejorar . Tiene que encontrar la concentración adecuada. Hay jugadores que tienen menos talento que él y, sin embargo, han logrado emerger. Debe querer aprender mucho más y no sentirse como un fenómeno. Hasta la fecha aún no ha entendido cómo funciona y las personas cercanas a él no lo ayudan . Lo siento mucho», lamentó