Fútbol Koeman pone de ejemplo a Riqui Puig El técnico elogia la actitud del canterano a pesar de no tener todos los minutos que reclama

Sergi Font Actualizado: 24/01/2021 18:47h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ronald Koeman estaba satisfecho también tras el triunfo de su equipo y no escatimó elogios hacia Riqui Puig, que anotó el segundo gol que cerraba el partido en os tres minutos que estuvo sobre el terreno de juego. «Riqui ha saltado bien y ha llegado bien al área, que es donde queremos tener a nuestros centrocampistas. Me gusta su inconformismo. Así tienen que ser todos los jugadores que a pesar de no tener minutos disfrutan cuando el entrenador te los da y tratan de demostrar que tienen futuro. Ha tenido su importancia en el partido», explicó el entrenador. «He visto un equipo muy concentrado desde el inicio, con mucha posesión de balón. La clave ha estado en nuestro juego sin balón, con la presión. Podemos mejorar cuando robamos para tener profundidad pero el equipo estuvo bien y muy concentrado. Somos los justos vencedores del partido de hoy. Ellos solo han tenido una ocasión clara por un fallo nuestro en defensa, una vez más. Pero Ter Stegen ha estado muy bien en el uno contra uno. Menos mal que tenemos a un gran portero, porque podrían haber empatado. Defensivamente, salvo el fallo, hemos estado bien», añadió el holandés, que concluyó: «La clave para mí es demostrar, a pesar de un calendario tan complicado, la concentración que hemos tenido hoy».

Frenkie de Jong fue uno de los protagonistas del partido tras el gol que anotó en la primera parte y la asistencia que le dio a Riqui Puig en la segunda. «Desde el nuevo año estamos un poco mejor y en LaLiga hemos ganado todos los partidos desde entones», empezó explicando el holandés, que hizo su lectura del partido: «Hemos apretado bastante bien. Si no presionas bien como equipo lo tienes difícil pero estamos contentos. Al Elche le gusta tocar mucho desde atrás y jugar con la pelota. Estoy muy contento pero tengo que jugar mejor. No solo consiste en dar goles y asistencias, pero estoy muy contento». El centrocampista defendió el estado de forma del equipo a pesar del tropiezo en la Supercopa y las dificultades en Copa: «Mentalmente estamos bien, trabajamos muy duro durante todo el año, estamos creciendo y mejorando todo el año», apuntó, al tiempo que no quiso lanzar las campanas al vuelo a pesar de las cinco victorias consecutivas fuera de casa en Liga: «No sé si tenemos opciones de ganar el título. Tenemos que ganar nuestros partidos y al final veremos dónde estamos. Estamos felices porque de momento en la Liga lo hemos ganado todo en este 2021».