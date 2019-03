Sterling e Inglaterra condenan los actos racistas en Montenegro

El jugador del Manchester City Raheem Sterling condenó los actos racistas que tuvo que aguantar el futbolista de la selección inglesa Danny Rose durante el partido de este lunes contra Montenegro y pidió un «castigo real» para los culpables.

En declaraciones a la cadena británica BBC, Sterling dijo que un «par de idiotas» arruinaron una gran noche.

El incidente ocurrió en los últimos minutos del partido de clasificación a la Eurocopa 2020 en el que Inglaterra se llevó el triunfo por 1-5. En el tiempo de descuento se formó una pequeña tangana que el colegiado saldó mostrando tarjeta amarilla a Rose, Jordan Henderson y Aleksandar Boljevic. Tras enseñar amarilla a Rose, se escucharon cánticos racistas contra él.

«Es una situación muy triste después de una gran victoria. No creo que solo lo hayan escuchado dos o tres personas. Lo escuchó todo el banquillo. Debe haber un castigo real para esto, no solo a las dos o tres personas que lo han hecho, tiene que ser algo colectivo", afirmó el joven atacante.

«Este estadio tiene capacidad para 15.000 espectadores. Si tus aficionados están realizando cánticos racistas debería castigarse a todo el estadio, así nadie puede venir a verlo», agregó.

Sterling, que ya esta temporada ha sufrido algún capítulo racista, señaló que cuando la suspensión se levantara, los aficionados «se lo pensarían dos veces».

También Gareth Southgate, entrenador de Inglaterra, denunció los cánticos en rueda de prensa y aseguró que llevarán el caso ante la UEFA ya que es algo «inaceptable».

Además, Sterling publicó una imagen en redes sociales en la que aparece tocándose las orejas junto a un mensaje en el que pone «La mejor manera de silenciar a los 'haters' (y sí, me refiero a los racistas)».

Best way to silence the haters (and yeah I mean racists) 🙉😘 #2019 #getsomeeducationpic.twitter.com/ohhkOJtdey