Fútbol Piqué aparca la Copa y se mete en política «Nos iría mejor si dedicásemos menos tiempo al VAR y más al juicio de los presos políticos», suelta el central tras el partido

Gerard Piqué nunca deja indiferente a nadie cada vez que habla. Y tras la victoria del Barcelona en el Bernabéu volvió a hacerlo. Se mostró satisfecho pero aprovechó para lanzar un nuevo mensaje político que nada tenía que ver con la Copa del Rey. «Si en España dedicásemos menos tiempo al VAR y más al juicio de los presos políticos, que es super injusto, nos iría mejor», soltó el central, visiblemente molesto por las preguntas sobre el videoarbitraje y también por el juicio al procés que se está celebrando esta semana en la capital. El defensor obvió que este pasado fin de semana no tuvo ningún inconveniente a responder las preguntas que le hicieron sobre el VAR tras la victoria en el Sánchez Pizjuán.

«Llevamos muchos años haciendo las cosas bien. Lo que estamos consiguiendo es dificilísimo y es complicado que se repita en la historia de la Copa del Rey. Venir aquí y volver a ganar nos hace muy felices», empezó explicando Piqué, que desde el principio trató de evitar cualquier polémica. « Ha sido un partido bastante placentero, no he escuchado nada», aseguró sobre los pitos que lanzaba el Bernabéu cada vez que tocaba el balón. Hizo su lectura del partido y la importancia que tuvo la actuación de Luis Suárez, protagonista en los tres goles: «Era muy importante ver quién metía el primer gol. La primera parte sí que es verdad que ellos han tenido alguna ocasión más. Hemos sabido controlar los espacios y en 10-15 minutos hemos metido los tres goles y hemos sentenciado la eliminatoria».

También analizó otras cuestiones del partido en clave azulgrana, como la actuación de Messi: «Luis ha podido meter gol, pero Leo siempre es importante aunque no lo parezca. Llama mucho la atención de los defensas y a partir de ahí genera espacios». Tras descartar opinar sobre el presunto penalti sobre Vinicius («no tengo nada que decir»), echó balones fuera cuando le preguntaron por su dedicatoria en el primer gol: «Con la grada no he tenido ningún detalle. No sé de que me hablas». Piqué quiso dejar claro que no pensaban tirar la Copa: «Estamos por inercia más que por otra cosa. Estamos en una buena dinámica y buenos resultados. Ya le dimos la vuelta el día del Sevilla y hoy lo hemos vuelto a hacer para llegar a una final. La inercia es muy buena», y se refirió al nuevo clásico que volverá a disputarse este sábado: «Otro partido complicado. Parece que están lejos en Liga, pero no están tanto porque se pueden poner a seis. Vendremos con las pilas puestas». Y se permitió una pequeña licencia cuando le preguntaron si estaban acostumbrados a ganar en Madrid: «Tenemos últimamente la suerte de ganar partidos aquí y con resultados abultados. Aunque sabemos que si nos relajamos aquí podemos pinchar».