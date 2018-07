International Champions Cup Mourinho entra en guerra con su Manchester United Crisis interna del técnico con la directiva por la falta de fichajes para mejorar al equipo y con sus propios jugadores

No se ha salvado nadie. El partido entre el Manchester United y el Liverpool en la International Champions Cup ha dado que hablar, pero no por su resultado (1-4 para los reds), sino porque ha servido de detonante para un Mourinho que no se muerde la lengua.

«No hay nada que hacer. Mis refuerzos son Pogba, Fellaini, Lindelof, Rashford...Este no es mi equipo. Empezamos el partido con casi la mitad de unos jugadores que ni siquiera van a pertenecer a nuestra escuadra. Muchos de ellos no van a estar aquí en agosto», ha comentado Mourinho de forma contundente.

Así ha sido la particular forma que ha tenido el entrenador portugués de justificar la derrota, solo después de cargar contra la directiva: «Entregué una lista al club con cinco jugadores que me interesan y espero tener uno por lo menos. Me gustaría dos, aunque creo que no los voy a conseguir. Quizás uno más, si es posible».

División de vestuario

Por otra parte, los jugadores también tuvieron su momento en las palabras de Mourinho durante la rueda de prensa, como fue el caso de Valencia, que se lesionó antes del inicio de la pretemporada. «Espero que los chicos que se vayan de vacaciones se cuiden un poco y hagan lo mismo que compañeros como Rashford y Jones, que volvieron antes para ayudar al equipo».

Martial, por su parte, fue otro de los nombres propios que sonaron en la sala de prensa: «Tuvo un bebé que llegó con salud, gracias a Dios. Pero debería estar ya aquí y no está».

Aunque no todo fueron ataques, también salió en defensa de otros, como Alexis, al añadir que «es el único atacante que tenemos. No tenemos extremos ni delanteros, es el único que esta aquí y el pobre está haciendo lo que puede», ha declarado el portugués con todo de enfado.

«Hay 4 o 5 jugadores que les importa el club, el equipo. No han querido dejar solos a los niños en el campo contra el Milán, Liverpool o Real Madrid. Han tratado de darlo todo», quiso añadir el extécnico del Real Madrid ante lo sucedido.

Fútbol en Estados Unidos

El portugués también ha querido disculparse con los aficonados americanos, a su modo, por la imagen mostrada por su equipo: «La pasión que tienen por el fútbol merece más que esto. Merecen los mejores equipos y buenos jugadores. El mejor Manchester-Liverpool o Manchester-Real Madrid».

«La Copa del Mundo no respeta a los jugadores ni a los clubes. Ellos merecen vacaciones, de modo que hay que pagar por jugadores que no se tienen», ha sentenciado Mourinho ante los medios, a los que ha mostrado su pesar y descontento por la situación actual que viene la entidad.

El próximo reto que tendrá «The Special One» será el partido contra el Real Madrid de Lopetegui, el próximo uno de agosto. La revancha por la Supercopa de Europa que perdieron el año pasado, y en la que el portugués seguirá sin poder contar con lo que él entiende que necesita para su equipo.