Bartomeu dimitiría si Messi se queda en el Barça

Leo Messi tiene decidido su futuro y nada le hará cambiar de opinión. Mucho se está especulando sobre la relación directa que hay entre el burofax que el pasado martes envió al club y Josep Maria Bartomeu y, aunque es cierto que la relación o es todo lo fluido que debiera, el presidente no es la única causa por la que el argentino ha decidido poner fin a su vinculación con el club en el que lleva jugando 20 años. Tan presionado se ha sentido Josep Maria Bartomeu, señalado desde el entorno y la oposición de la decisión del argentino, que se ha plegado a la corriente que exige su salida, aunque ha puesto condiciones . Bartomeu, tal y como adelantó TV3, está dispuesto a presentar la dimisión inmediata si Messi se compromete públicamente a quedarse. Esto provocaría que un miembro de la junta asumiría la presidencia hasta el final del mandato.

De esta manera el dirigente quiere demostrar que él no es el único culpable de la decisión del delantero y, al mismo tiempo se asegura que su junta directiva se mantenga en el cargo hasta el final de la legislatura. Según ha podido pulsar ABC, la salida del dirigente no haría variar los planes del futbolista. De todas formas, en el seno de la entidad catalana hay una corriente creciente por la que la decepción causada por las formas en la que Messi ha decidido poner fin a su relación contractual no ha sentado bien. « Si finalmente Messi decide irse habrá acabado un ciclo y ya está », aseguran a este diario desde la planta noble del Camp Nou. Muchos directivos consideran que el final del futbolista ya estaba cercano y ven una falta de compromiso su intento de huida en un momento complicado para el club. Además, deslizan la necesidad de que se pueda cerrar el ejercicio económico presentando un balance saneado, algo que no podrían hacer si toda la Junta se marcha, aunque si el relevo lo toma uno de los vicepresidentes, esta cuestión no se vería afectada.

Precisamente esta circunstancia es a la que se aferra la oposición para exigir su salida y sospechar de la intención de la actual Junta de forzar la salida de Messi , que económicamente les vendría de maravilla para poder ingresar una gran cantidad de dinero con la que equilibrar las cuentas y, de paso, aligerar la masa salarial del club. No hay que olvidar que en el caso de pérdidas, los miembros de la directiva deben responder con su patrimonio personal .