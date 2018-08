Gonzalo Higuaín ya es jugador del Milán después de haber llegado a un acuerdo para abandonar la Juventus, en un movimiento que también devuelve al defensa central Leonardo Bonucci al conjunto de Turín. El delantero argentino ya ha posado con sus nuevos colores de forma oficial.

Look who's in Milan ready for medicals...

Guardate chi è a Milano, pronto per le visite mediche...

👋🏻 @G_Higuain



🔴⚫ pic.twitter.com/P1RM42J1LC