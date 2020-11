Maradona, de la cancha al olimpo del fútbol Aquel pequeño ilusionista que no se desprendía de la pelota era imparable y no tardó en convertirse en en todo un mito

En ninguna encuesta sobre el mejor futbolista de la historia puede faltar el nombre de Diego Armando Maradona. Para algunos el «Pelusa» es mucho más que el mejor jugador de todos los tiempos. En Argentina, donde el fútbol tiene estatus de religión, está considerado una deidad cuya leyenda se ha forjado a golpe de talento.

Debutó en Argentinos Juniors en 1976, cuando aún no había cumplido los 16 años y al año siguiente ya estaba jugando en la selección absoluta de su país. Aquel pequeño ilusionista que no se desprendía de la pelota era imparable y no tardó en convertirse en en todo un mito. Varios títulos de campeón coronaron su carrera y sobre todos ellos destaca el cosechado en el Mundial de México’86. El «10» se echó a todo un país a la espalda y guió a la albiceleste hacia su segunda Copa del Mundo. En las semifinales contra Inglaterra, firmó dos de los goles más célebres de este deporte.

Tras colgar las botas, Maradona emprendió un periplo poco exitoso por los banquillos. Los excesos y controversias siempre acompañaron la vida privada de una figura legendaria en la historia del fútbol, pero la presencia de estos demonios se acentuó en los últimos años de su vida con constantes polémicas que terminaron por devorarlo.