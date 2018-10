Luis Enrique, sobre Alba: «No tomo decisiones por motivos personales» El seleccionador se niega a argumentar la ausencia del defensa del Barcelona pese a que se le preguntó cinco veces por ello

España se acostumbra a Luis Enrique, tanto que su lista para los duelos ante País de Gales (el jueves 11 en Cardiff, amistoso) e Inglaterra (lunes 15, en Sevilla, Liga de las Naciones), la segunda que ofrece desde que está en el cargo, no ofrece excesivos titulares. Es verdad que hay novedades, como lo son el regreso de Bartra, Koke y Paco Alcácer, además del estreno de Jonny, y es verdad que hay bajas, propiciadas por lesión en casi todos los casos (en la enfermería están Carvajal, Isco, Sergi Roberto, Diego Costa e Íñigo Martínez). De este modo, y hasta que el personal no lo asuma como una realidad, el principal interés es saber por qué no se llama a filas a Jordi Alba, que está en un excelente estado de forma a tenor de lo visto el miércoles en Wembley, pero que tiene una relación tirante, por ser suaves, con el entrenador nacional.

Fueron cinco preguntas sobre el defensa del Barcelona, y no se rascó absolutamente nada. Si acaso, una deducción muy lógica, y es que Luis Enrique no quiere tener que dar explicaciones, es mejor así. «No tengo por norma hablar de ningún jugador que no está en la lista», soltó de primeras. «No tengo por norma hablar de ningún jugador que no está en la lista», resolvió en la segunda. Se le buscó de otro modo, pero mismo resultado. «Es vuestra sensación, no es un tema tabú. No voy a hablar de ningún jugador que no está en la lista». A la cuarta, le sugirieron si era un asunto personal: «Nunca he tomado decisiones por asuntos personales, siempre ha sido por motivos profesionales. Hay muchos jugadores fuera de esta lista que merecerían estar. Pero solo puedo llevar, desgraciadamente, a 23. Afronto las decisiones, hay 20 jugadores como mínimo que podrían estar en la selección». Y ya a la desesperada, se le invitó a que explicara los motivos. «Imagínate si explicara todo lo que pienso, estaríais aburridísimos. Esto es un cargo público, represento a la selección. No quiero molestar a nadie y quien se sienta ofendido, lo siento. Os aseguro que solo busco lo mejor para mi equipo».

Como de Alba no se puede hablar, se le preguntó por otras bajas, y de esas sí que habló con cierta naturalidad. La primera, la de Diego Costa. «Le vimos ayer en directo. Ya no tiene interés si su ausencia es por la lesión o no. Es la primera vez que me sucede como seleccionador. Lamentó muchísimo las bajas de los jugadores, pero valoro la oportunidad que le doy a otros jugadores. Abre la opción de la competencia, que no se duerma nadie. Como pasó con Iago Aspas, que no estaba y se hizo con el puesto titular. En el momento en que se ha lesionado, no tiene mayor interés».

Sin Costa, entra Paco Alcácer en la selección ahora que marca goles en Alemania. «Lo conozco muy bien. No dispuso de minutos y eso afecta a cualquier jugador y el rendimiento baja. Ahora en el Dortmund está jugando, haciendo goles, está jugando muy bien». Y sigue Álvaro Morata, que en la pasada concentración no disputó ni un segundo. «No sé si tendrá minutos. Tenía en mente que jugara, y al final no jugó ni un minuto. Tengo por norma decirle antes a los jugadores».

En el carrusel de nombres, que Rodri, que si Bartra, que si Jonny y compañía, se le planteó al asturiano una situación rocambolesca. ¿Viendo cómo le van las cosas a Lopetegui, que haría si el Madrid volviera a fijarse en el puesto de seleccionador y le llamaran para ir al rescate del club blanco? «La pregunta es muy buena, pero cómo está hecha en condicional... ¿Y si se cae esta sala y palmamos todos? La respuesta a la altura de la pregunta, es muy buena».