Los jugadores del Barça, en entredicho

Cuando Samora Machel , presidente de Mozambique entre 1975 y y 1986, aseguró que «la solidaridad no es un acto de caridad, sino una ayuda mutua entre fuerzas que luchan por el mismo objetivo», no sabía que su definición iba a dejar en evidencia a un colectivo que ondea la bandera de los valores azulgranas. Sobre todo por el contraste entre los que conviven en la abundancia y los que procuran mantener los pies en el suelo. Son las dos realidades de un Barcelona que ha propuesto un ERTE para amortiguar el impacto económico que están generando las medidas impuestas para frenar el avance del coronavirus.

Mientras que las secciones deportivas del club azulgrana han aceptado la rebaja salarial propuesta, los futbolistas del primer equipo se mantienen enrocados en su postura poniendo trabas ante la intención de que les toquen el salario. Bartomeu cifró entre 60 y 100 millones de euros las pérdidas por la paralización de las competiciones y los deportistas de las secciones de baloncesto, balonmano, hockey patines y fútbol sala no han dudado en arrimar el hombro para paliarlo. No obstante, los jugadores de Quique Setién se muestran reacios a rebajarse ese 70 por ciento que propone el club catalán. Aunque en un principio los capitanes (Messi, Busquets, Sergi Roberto y Piqué) se mostraron receptivos a la medida y a rebajarse el sueldo, como hicieron Bayern o Dortmund , el resto del vestuario no esperaba que la rebaja fuera tan elevada.

Fuentes consultadas por ABC justifican la decisión de la plantilla culé debido a la complejidad de los contratos firmados , al tiempo que aseguran que para llegar a buen puerto deberían negociarse los casos individualmente. «En muchos casos se firman contratos progresivos para aliviar la carga que supone a las arcas del club. Si un futbolista, por ejemplo, debe percibir quince millones en cinco temporadas, en lugar de pagarle tres por año, le pagan menos los tres primeros años y lo que falta en los dos restantes. ¿Qué pasa? Que muchos jugadores ven que les van a quitar el 70 por ciento del montante grueso en lugar del proporcional a su ficha», explica un agente que representa a varios jugadores del primer equipo y prefiere mantenerse en el anonimato.

De todas formas, no es excusa suficiente para el club, que sigue a la espera de que los futbolistas se pronuncien y se siente agradecido al resto de jugadores que conforman la entidad. Sobre todo teniendo en cuenta que el coste deportivo es de 642 millones de euros (el 61 por ciento el presupuesto de la entidad), de los que 552 millones corresponden al fútbol (el 53 por ciento) y el resto, 90 millones (el 8 por ciento) al resto de deportes.

Los capitanes de las secciones deportivas del Barcelona se sirvieron de las redes sociales para anunciar el acuerdo con el club, el acatamiento de la propuesta y el rechazo de cualquier presión para aceptarla. Ante Tomic (baloncesto) fue el primero en pronunciarse . «Para alguien que tiene la suerte de ganar tanto dinero no es un acto heroico renunciar a una parte, en comparación con lo que están pasando las personas que ganan menos», explicó el capitán azulgrana descartando que el vestuario fuera un polvorín.

«En momentos en los que muchísima gente lo está pasando mal de verdad y teniendo verdaderas dificultades para encarar su futuro a nivel económico, creo que no se puede hacer otra cosa que apoyar al club y ayudar en lo que haga falta para superar entre todos un momento tan complicado. También quiero que sepa que nadie me ha presionado para dar mi ok al club», añadió Víctor Tomás (balonmano).

Sergio Lozano , representando a la sección de fútbol sala, quiso dejar claro que «lo de menos es lo nuestro pero claro que si podemos ayudar al club, pues ayudaremos». Aitor Egurrola , capitán del Barça de hockey sobre patines, también ha sido claro: «Ante las necesidades del club que tanto nos ha dado, es el momento de hacer un esfuerzo. No es un acto digno de mención sino que se trata de aplicar el sentido común en una situación complicada para toda la sociedad y en la que está en juego la viabilidad económica del club».