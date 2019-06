Eurocopa sub 21 ¿Qué debe hacer España para clasificarse para las semifinales? La selección que entrena Luis de la Fuente se enfrenta este sábado a Polnia en la últiam jornada

S. D @. Actualizado: 22/06/2019 01:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

España afronta esta noche (21.00 horas) la última jornada en el Grupo A de la Eurocopa sub 21, en la que el combinado de Luis de la Fuente se enfrentará a Polonia con el pase a las semifinales en juego. Una fase a la que acceden las primeras clasificadas de los tres grupos y el mejor segundo.

El gol de Pablo Fornals a Bélgica en el último minuto (2-1) permite que España llegue al encuentro de esta noche con opciones de clasificarse para las semifinales, aunque no lo tendrá fácil para lograrlo. Tal y como están actualmente los grupos B y C, quedar segundos no garantiza la clasificación, por lo que el combinado de Luis de la Fuente tendrá que hacer todo lo posible por quedar primera.

Polonia es líder en el Grupo A con 6 puntos, tres más que España, por lo que la selección está obligada a vencer hoy, pero también a superar la diferencia de goles a favor que tiene su rival después de las dos primeras jornadas. Los polacos tienen una diferencia de +2, mientras que los españoles acumulan un -1, por lo que la selección de Luis de la Fuente necesita la victoria y ganar por tres goles de diferencia, una misión complicada.

Además de jugarse su continuidad en el europeo sub-21 que se celebra en Italia, España también tiene en este campeonato la posibilidad clasificarse para los Juegos Olímpicos que se celebrarán el año que viene en Tokio. El requisito es estar en las semifinales del torneo europeo, por lo que el partido de hoy ante Polonia adquiere uan doble importancia.