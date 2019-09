Alemania El duro ataque de Uli Hoeness contra Ter Stegen «Habla como si hubiera ganado 17 mundiales. No tiene derecho a reclamar nada. Neuer es el número uno, no hay discusión», declaró el presidente del Bayer Múnich

El agrio debate sobre la portería de la selección alemana amenaza con dejar en anécdotas los debates que antes se vivieron en la selección española o en el Real Madrid. Están los ánimos caldeados en Alemania por la discusión sobre si el titular en la portería del equipo nacional debe seguir siendo Manuel Neuer o Ter Stegen debe tomar el relevo.

El del Barça fue el primero en alzar la voz. Aprovechando su buen momento con la camiseta azulgrana se quejó de no ser el titular con su selección, y esas palabras encendieron la mecha. No se cortó Manuel Neuer, meta del Bayern, en contestarle, asegurando que si él hubiera tenido quejas se las habría planteado a la cara, además de dejar claro que comportamientos así acaban perjudicando al grupo.

Y ahora el que ha dado su opinión ha sido, tras unas palabras del seleccionador Joachim Löw tratando de quitar importancia al asunto, Uli Hoeness. El presidente del Bayern no solo ha hecho pública su visión del asunto sino que lo ha hecho a su manera, con contundencia y sin morderse la lengua.

«Habla como si hubiera ganado 17 mundiales», declaró tras la victoria de su club en Champions contra el Estrella Roja. «No tiene derecho a reclamar nada. Neuer es el número uno, no hay discusión. No nos gusta que dañen la reputación de nuestros jugadores. Neuer siempre será el mejor», agregó.