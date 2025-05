El Barcelona aún se ve con opciones

Jarro de agua fría para el Barcelona, que esperaba sumar los tres puntos para colocarse líder de la Liga a la espera de lo que mañana pueda hacer el Real Madrid ante el Sevilla. El empate

Esperábamos ganar, que el resultado fuera mejor pero seguimos vivos. Creo que hemos hecho un buen partido, hemos competido y hemos tenido más ocasiones que ellos y más claras. Viendo los resultados de esta temporada podemos decir que es una Liga que sigue estando abierta. Tres partidos por jugar son muchos.

Sabemos del rival contra el que jugábamos. Puede que, defensivamente, sea el mejor de la Liga. Cuesta crearles ocasiones y las que tienes hay que aprovecharlas. Para lo que es el Atlético de Madrid hemos generado ocasiones.

Ha sido un partido muy competido. Ha habido fases en que hemos tenido más la pelota y otras en que ellos han dominado más. En líneas generales ha sido un partido muy competido y en el que podría haber ganado cualquiera.

Puede pasar de todo, por lo que ha pasado en la Liga... Me gustaría ver si alguien ha ganado cuatro partidos seguidos. La igualdad al no haber público es mayor. No dependemos de nosotros pero yo me sigo viendo con opciones si ganamos los tres partidos que nos faltan por jugar. Si no dependemos de nosotros es porque no hemos hecho los deberes durante la temporada y en algunas fases no hemos estado finos ni cómodos. A partir del 2021 hemos estado mucho mejor pero no nos ha dado lo suficiente.

Araújo

Queríamos ganar los tres puntos para pelear por la Liga y sobrepasar al Atlético pero hay que seguir. Quedan tres partidos y matemáticamente aún quedan opciones. Puede pasar de todo. Nosotros vamos a pelear los tres partidos que nos quedan.

Aún estoy pensado en esa jugada porque entraba muy solo con el arco de frente. Es una jugada muy rápida y es una lástima. Hay que seguir. Somos el Barça, tenemos buen equipo y vamos a pelear hasta el final. Esta Liga parecía muy difícil y estamos peleándola hasta el final.