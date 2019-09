Fútbol El Barça viaja a Granada con la obligación de ganar su primer partido lejos del Camp Nou «Fuera de casa nos está costando. En estos campos te juegas la Liga porque es donde no puedes fallar», reconoce Valverde

El Barcelona viaja a Granada donde mañana disputara la quinta jornada de Liga (21:00 horas / Movistar LaLiga) con la obligación de vencer y convencer. Y sobre todo, romper el maleficio que parece atenazarle lejos del Camp Nou, donde no ha sido capaz de vencer aún. San Mamés, El Sadar y Dortmund son piedras en el camino culé que Valverde espera barrer en el Nuevo Los Cármenes. «No estamos haciendo efectiva la posesión que tenemos. De la misma manera que en casa el nivel efectividad se corresponde en la posesión entre nosotros y el rival, fuera no es así. Hay un momento del juego en el que tenemos que ser más decisivo, más vertical», admite el técnico azulgrana, que elogia el juego de su rival: «Está haciendo un buen arranque. Los equipos recién ascendidos son peligrosos al inicio, porque vienen con la inercia positiva. Juega con mucha energía, juega desde atrás y aprieta arriba. Su arranque es consecuencia de su trabajo, nosotros vamos obligados porque no hemos ganado en las dos salidas anteriores». Y añade: «Fuera de casa no estamos consiguiendo buenos resultados, nos está costando. El partido de Pamplona, que le dimos la vuelta, no fuimos capaces de ganarlo. Tenemos que cambiar esa dinámica. En estos campos te estás jugando el campeonato porque es donde no puedes fallar».

Valverde se alegró por Ansu Fati de que le hayan concedido el pasaporte español pero lamenta que pueda perderlo un mes si debe disputar el Mundial sub-17. «Vamos a esperar a que le convoquen. Es verdad que había que superar un trámite. Ya veremos qué ocurre a partir de ahora. Sería un contratiempo porque perderíamos un jugador que nos está dando cosas. Si hubiera sido en este tramo, habría sido un contratiempo mayor», asegura, al tiempo que no quiere valorar si el canterano le quitado el puesto a Dembélé, que ya se entrena con el grupo: «Ya veremos si le ha quitado el puesto, de momento no han coincidido en el equipo y no han entrenado juntos. Hay competencia en el equipo y la seguirá habiendo. Es una cuestión que veremos con el tiempo».

Será un partido en el que se espera la titularidad de Messi y el debut de inicio de Junior Firpo tras la lesión de Jordi Alba. « A Leo le vi bien dentro de la dificultad que tenía el partido de Dortmund y que tenía inactividad. Estuvo participativo y estuvo bien. Esperamos que con la suma de minutos y de partidos coja el ritmo óptimo y nos siga dando cosas». Y prosiguió su discurso: «Es un buen examen para Junior Firpo, sí. Jordi Alba estaba haciendo un buen arranque, pero contamos con Junior. Es una buena opción para él». El tridente, con Griezmann, Suárez y Messi cobra visos de realidad en Granda: «Está claro que Griezmann puede jugar en varias posiciones y es una posibilidad que tenemos, que juegue por la izquierda. Se junta con el centro del campo a la hora de defender, a la hora de atacar se mete por dentro y puede finalizar. Cuando se vaya conociendo por Messi y Suárez, espero que se vayan encontrando más. ¿El tridente? Ya veremos quiénes son los que juegan y cómo son las cosas. Está claro que nos condicionan los jugadores que tenemos en el campo».