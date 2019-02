Fútbol El Barça recupera la puntería y Messi avisa al Madrid «Esta temporada lo queremos ganar todo», asegura el argentino tras su triplete y antes de los dos clásicos

Recuperó el Barcelona la puntería en uno de los momentos más delicados e importantes de la temporada, aunque llegue de la mano de Leo Messi, autor de los seis de los siete goles en los últimos seis encuentros. «No es media Liga pero es una victoria muy importante», reconocía Messi, autor de tres goles y de la asistencia a Suárez, que podrá calmar su ansiedad tras casi un mes sin ver puerta. El argentino espera que el entorno recupere la calma y el optimismo para afrontar el doble clásico con tranquilidad. «No siempre podemos jugar a un gran nivel. Son rachas y, siendo sinceros, no hicimos nuestro mejor fútbol y nos costaba, pero ante el Sevilla hemos vuelto a ser nosotros», reconocía el rosarino, que lanzó un claro mensaje al Real Madrid, con el que se verá las caras este próximo miércoles en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. «Todo es importante para nosotros. No tiramos ninguna competición. Ahora toca pensar en el Madrid, que será un rival durísimo y que juega en su cancha. Pero estamos confiados en que lo podemos hacer. Queremos conseguirlo todo», advirtió Messi, que sumó su tercer hat-trick de la temporada y el número 32 con la camiseta del Barcelona, certificando que el Sevilla es su víctima favorita tras con los 36 goles que les ha endosado. Además, el rosarino dio un paso importante en la lucha por la Bota de Oro sumando 25 goles en la Liga Santander.

También se refirió al Real Madrid Ernesto Valverde, que tuvo un mensaje para Solari, que se sentía perjudicado por el calendario y el menor descanso que podían tener sus jugadores antes de enfrentarse al Barcelona. «Mira, del calendario se puede quejar cualquiera. El Sevilla jugó el miércoles y ha jugado hoy. Nosotros también podríamos. Depende del club que lo diga se amplifica más, pero esto nos pasa a todos. Si cae así, cae así», soltó cansado el entrenador azulgrana. El técnico valoró la importante victoria de su equipo: «Íbamos perdiendo, era una evidencia. A pesar de que dominábamos la posesión, era un poco engañoso porque ellos podían salirnos a la contra. De ahí salió el primer gol. Tenía la sensación de que debíamos cambiar algo para romper el partido de alguna manera. A veces lo haces y pierdes y otras ganas», aseguró y añadió: «Ellos también habían hecho algún cambio. De hecho, han cambiado la forma de jugar con respecto a lo que han hecho toda la temporada. Tenían cuatro centrales, que han actuado como cuatro defensas. Nos hemos amoldado». Sus últimas palabras fueron de elogio a Messi: «Tres felicitaciones muy grandes por los goles y media por el pase. Es decisivo y superlativo. Todos los equipos tienen jugadores decisivos, pero nosotros tenemos al mejor del mundo. Y no sólo por los goles, sino porque aparece en el sitio oportuno y en el momento oportuno».

Gerard Piqué también dio su opinión y advirtió del recibimiento que les esperará en Madrid esta semana. Pero primero explicó cómo había visto la victoria ante el sevilla: «Ha sido un partido muy difícil. Siempre que venimos al Pizjuán cuesta mucho ganar. Nos han puesto cosas difíciles, pero ellos en la segunda mitad han estado más cansados. Leo ha estado magnífico y nos vamos contentos a casa». No escatimó elogios a Messi: «Lo tenemos y no da muchísimo y disfrutamos de él. Los catalanes somos pesimistas y pensamos en cuándo no tendremos las cosas. Pero ahora está, así que disfrutémoslo». Y abordó los dos próximos clásicos que se avecinan: «Espero el recibimiento de siempre. Vamos al campo del Real Madrid, hay una rivalidad eterna, y me espero el mismo recibimiento de siempre». Dio su particular opinión sobre el VAR: «Nada que decir, el árbitro intenta hacer su trabajo y el VAR también. La polémica va a estar siempre, en este país nos encanta la polémica» y valoro el momento en el que se encuentra el equipo: «Estamos en un momento clave de la temporada, son partidos decisivos. No estamos haciendo muy buen fútbol, pero estamos vivos en todos los sitios. Intentaremos pasar a la final y en la Liga. Parece que no estamos, pero estamos más vivos que nunca».

El Sevilla, rendido a Messi

Si en el Barcelona estaban contentos, los ánimos eran completamente diferentes en el sevilla. Pablo Machín lamentó la actuación de Messi. «Nos enfrentamos ante uno de los mejores equipos del mundo y al mejor jugador del mundo que, encima, nos tiene cogida la medida y parece que nos tiene unas ganas especiales», explico el técnico hispalense, que hizo su lectura del partido: «Nos debemos quedar, a pesar de la sensación amarga de no haber podido ganar, con que hemos hecho muchas cosas bien en el partido. El 99 por ciento de los jugadores se han vaciado. A partir de ahí, no puedo decirles mucho más. El planteamiento nos iba bien, hemos generado muchas ocasiones con los extremos largos. Pero vuelven los contratiempos en forma de lesiones, la energía se va gastando... Hemos tenido dos cambios en la defensa, cosa que no es normal, y cuando hemos querido refrescar posiciones que tienen más carga física, ya no teníamos reacción». Precisamente se refirió a las numerosas lesiones que están sufriendo: «No es solo por poner excusas, pero nos han condicionado mucho las dos bajas de nuestros laterales. Wöber estaba francamente bien, estaba libre en la banda, tenía recorrido y Ben Yedder recibía muy bien a la espalda Busquets... La primera parte ha sido casi ideal, pero luego no hemos podido continuar con la misma idea. Nos hemos enfrentado a un excelente equipo que sabe que debe estar al cien por cien para enfrentarse a nosotros». Por último, trató de justificar el abultado resultado: «Al final sólo queda el resultado cuando, una vez más, se repite que cuando vamos teniendo opciones o por delante, los minutos de descuento acaban de ponernos una puntilla para que el marcador sea más abultado de los méritos hechos. Es algo que corregir, se lo digo a ellos, que hasta el último momento siempre se tiene la oportunidad de hacer algún gol...».