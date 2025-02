El Girona repite victoria y jugará la final

Crónica

El Girona , que había vencido en el encuentro de ida (1-0), volvió a vencer este domingo al Almería en su estadio (1-2) y logró la clasificación para la final del playoff de ascenso a Primera división , que comenzará el próximo jueves, también a doble partido.

En su primera temporada en el fútbol español, Turki Al-Sheikh ha podido comprobar la enorme dureza y competividad que existe en Segunda división, categoría en la que su equipo repetirá la próxima temporada. El Girona, descendido el pasado curso, fue el que acabó clasificándose para la final del playoff en la que se decidirá el club que acompañará en Primera división al Huesca y al Cádiz , los dos conjuntos que lograron el objetivo al término de la Liga regular. El sueño del ascenso del proyecto millonario del jeque saudí, que en agosto de 2019 pagó 20 millones de euros a Alfonso García Gabarrón para convertirse en máximo accionista de la entidad andaluza, voló este domingo en un encuentro que se puso de cara para los catalanes desde el comienzo. En el minuto cuatro ya mandaban con un gol de Samu Sainz , el fichaje más caro del Girona el pasado verano.

Los 2,5 millones que pagó el Girona por Sainz están muy lejos, sin embargo, de los casi nueve millones que desembolsó el Almería por el inglés Appiah . Ni el dinero ni la impaciencia de Turki Al-Sheikh han dando rédito al ambicioso proyecto de los andaluces. El jeque despidió a Óscar Fernández sin haber comenzado aún el campeonato y por el banquillo rojiblanco han desfilado hasta cuatro entrenadores a lo largo de la temporada. Pedro Emanuel, José María Gutiérrez y Mario Silva guiaron al equipo antes del estreno de José Gomes el pasado jueves en el estadio Montilivi. La pizarra del portugués no ha conseguido meter a los rojiblancos en la final que tanto deseaba el dueño del club.

No empezó bien el partido para los locales. El acierto inicial de Samu Sainz , que mandó el balón a la red con un disparo desde la frontal, obligaba al Almería a marcar tres tantos para clasificarse, por lo que, tras reponerse del golpe, los andaluces dieron un paso al frente. No les quedaba más remedio. Darwin Núñez , un fichaje de cuatro millones de euros, avisó en una doble ocasión antes de asistir a Carlos Lazo en la que jugada en la que los locales igualaron el marcador (m. 25). La insistencia local no tuvo más premio antes del descanso.

El Girona supo jugar con los nervios de su rival y en la segunda mitad pudo sentenciar en un cabezazo de Borja García salvado por el guardameta Sivera, que permitió a su equipo continuar con vida para buscar una remonatada que no llegó. Stuani, que ya marcó en la ida, no faltó a su cita con el gol y sentenció en el minuto 83, sumando su diana número 31 en esta temporada. El Girona sigue soñando con el ascenso.

