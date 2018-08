Premier League La alegría va por barrios en Mánchester La situación de los dos clubes de la ciudad es muy distinta: el City de Guardiola está dejando muy buenas sensaciones y el United de Mou vive tiempos convulsos

Con el pitido final se confirmó el primer varapalo del Manchester United esta temporada. En el partido contra el Brighton, el conjunto de José Mourinho no solo desplegó un mal juego, sino que terminó cayendo 3-2 ante un equipo notablemente inferior. Horas antes, en el Etihad Stadium, el Manchester City había dado una exhibición de fútbol ante el Huddersfield, endosándole un contundente 6-1. La alegría en Mánchester va por barrios.

La situación de ambos equipos de la ciudad es muy distinta. El conjunto de Pep Guardiola, vigente campeón de la Premier League, se ha reforzado este verano con una petición expresa del técnico español: Riyad Mahrez. El Manchester United, pese a haber gastado más de 80 millones, tiene a José Mourinho descontento. El entrenador portugués ha mostrado en varias ocasiones su enfado por la escasez de llegadas, algo que no ha servido para que la directiva del club haya movido ficha al respecto. Con el mercado inglés cerrado, no le queda otra que la resignación.

«Hace meses que tenía mis planes y los trasladé al club, y ahora me encuentro en una situación, al inicio de la Premier League, que no es la que esperaba. Necesitaba seis fichajes, no solo tres», dijo en una rueda de prensa recientemente. Y es que la tensión entre la directiva y el entrenador se prolonga desde hace meses. Según han publicado algunos medios ingleses estos días, la derrota ante el Brighton terminó con una visita de la directiva al vestuario. El vicepresidente Ed Woodward, quien fue captado durante el partido visiblemente enfadado, visitó a los jugadores aprovechando que José Mourinho no estaba en el vestuario.

A la rivalidad entre los dos equipos de Manchester hay que añadir, además, la existente entre los dos técnicos. José Mourinho y Pep Guardiola llevan varios años pujando por ganar los grandes títulos y desde que coincidieron en España han chocado en multitud de ocasiones. El portugués evidenció esta enemistad cuando, hace pocos días, no dudó en atacar duramente al Manchester City: «La clase no se puede comprar».

Dos estilos, dos maneras de ver el fútbol. Manchester United y Manchester City se han acostumbrado en la última década a competir de tú a tú por todo. La última temporada se salió con la suya Pep Guardiola, logrando el título liguero con 19 puntos de diferencia sobre el segundo, quien fue precisamente el Manchester United. Aunque en los duelos entre ambos equipos saltaron chispas, José Mourinho no fue capaz de evitar el triunfo final de Pep Guardiola y solo pudo festejar retrasar el alirón del que a la postre fue el campeón de la Premier League.

Esta temporada no ha empezado muy diferente a como terminó la anterior. El Manchester City ha sumado hasta la fecha una valiosa victoria ante el Arsenal a domicilio y una goleada en casa ante el Huddersfield. El Manchester United, aunque comenzó con una victoria ante el Leicester, cayó en la segunda jornada ante el Brighton, evidenciando que continúa teniendo los mismos problemas que el año anterior. De hecho, todas las casas de apuestas dan como principal favorito al título al Manchester City, teniendo incluso el Liverpool, el Tottenham y el Chelsea más opciones que los «diablos rojos».

La maldición de José Mourinho

Terceras partes nunca fueron buenas, y si no que se lo digan a José Mourinho. El entrenador portugués solo ha disputado una tercera temporada con el Chelsea y con el Real Madrid. En su primera etapa como técnico 'blue', durante la 2006/2007, las constantes especulaciones sobre su futuro fueron la tónica habitual. Aquel año el Chelsea ganó la Carling Cup, pero el equipo no pudo retener el título de liga y cayó en semifinales de la Champions League.

En la 2012/2013, tercera temporada de José Mourinho en el Real Madrid, arrancó ganando la Supercopa de España ante el Barcelona. Sin embargo, pese al buen inicio, acabó eliminado en semifinales ante el Borussia, perdiendo la Liga y cayendo en la final de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu ante el Atlético. Fue su última temporada como entrenador blanco. En la tercera temporada de su segunda etapa en el Chelsea acabó siendo destituido en el mes de diciembre, tras dejar al equipo como 16º clasificado en la Premier League.

El entrenador portugués afronta este año su tercera temporada a los mandos del Manchester United. De momento es pronto para valorar al equipo, si bien la política de fichajes del club y la primera derrota en la Premier League parecen haber abierto las primeras heridas en la entidad, las mismas que parece que no se habían curado desde que terminó la temporada pasada.