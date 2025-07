Verstappen sorprende a los McLaren en la esprint de Spa

Nunca hay que desconfiar de Max Verstappen. Ni en los momentos en los que parece en peor situación. El neerlandés se llevó la victoria en la carrera esprint de Spa con una lección de pilotaje sobre Oscar Piastri, al que adelantó en la primera ... vuelta para contenerlo con maestría después.

El británico, líder del Mundial, se las prometía muy felices. Logró la minipole con una superioridad insultante y los McLaren parecen un paso por delante en el circuito de las Ardenas. Pero cualquier despiste o regalo a Max resulta siempre letal. Piastri dejó hacer, confiado en la potencia de su monoplaza, y cuando de verdad intentó el adelantamiento, se topó de bruces con la realidad.

Por detrás, Lando Norris también perdió la posición en la salida ante Charles Leclerc, aunque a él sí le costó poco recuperarla para cerrar el podio.

Entre los españoles, Carlos Sainz no pudo superar a Esteban Ocón, y tuvo que conformarse con la sexta plaza desde la que salía en parrilla. En ningún momento estuvo en disposición de atacar. Tampoco lo hizo Fernando Alonso, decimocuarto tras ganar una posición gracias al retirado Pierre gasly y perder otra con su compañero Lance Stroll. Condicionado por tener delante al canadiense, estuvo más pendiente de resistir los ataques de Alex Albon que de otra cosa.

Fue una esprint sin demasiada historia, más allá de ese adelantamiento inicial de Verstappen. Estabilizadas las posiciones, se formó un tren de coches a partir de la quinta posición de Ocón en el que había pocas ganas de plantear batalla, más pendientes todos de la degradación de sus neumáticos medios.

«He tenido que hacer quince vueltas de calificación para ganar», dijo después de la carrera Verstappen. «Adelantar al inicio, gracias al rebufo, era la única oportunidad que tenía y lo hemos conseguido. Después hemos tenido que jugar al gato y al ratón con el DRS, la batería y la degradación de los neumáticos sin cometer ningún error. Ha sido un gran resultado mantener a raya a los McLaren».

«Lo he intentado todo para no entregar el rebufo en la recta, pero no tenía velocidad suficiente», confirmó Piastri. «Ni para eso ni para recuperar la posición en las quince vueltas. La climatología pinta mal para mañana y no quiero repetir lo que ha ocurrido hoy. Evaluaremos qué podemos hacer».