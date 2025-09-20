Suscribete a
ABC Premium

fórmula 1 / gp de azerbaiyán

Verstappen es el rey de los coches de choque... por delante de Carlos Sainz

El campeón holandés le arrebata en el último suspiro la pole al piloto español, segundo en la parrilla. Fernando Alonso saldrá undécimo

¿Ha cambiado de equipo Carlos Sainz? El piloto español se mete en el box de Alpine y no en el de Williams

Verstappen y Sainz, tras la clasificación del GP de Azerbaiyán
Verstappen y Sainz, tras la clasificación del GP de Azerbaiyán reuters
Ángel Luis Menéndez

Ángel Luis Menéndez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Derrapes, volantazos, contravolantes, roces, toques, golpes y golpazos. Albon, Hulkenberg, Gasly, Colapinto, Bearman, Leclerc y Piastri fueron los protagonistas, en diferentes niveles, de un cúmulo de incidentes pocas veces visto sobre un asfalto seco —y muy levemente mojado en la Q3—, el de las ... calles de Bakú. El centro histórico de la capital de Azerbaiyán se tornó una pista de coches de choque de la que salió un ganador: Max Verstappen.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app