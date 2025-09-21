Suscribete a
fórmula 1 / gp de azerbaiyán

Fernando Alonso, castigado... por tener unos reflejos tan excepcionales

5 segundos de sanción para el piloto español por saltarse la salida

Verstappen es el rey de los coches de choque... por delante de Carlos Sainz

Alonso, durante el GP de Azerbaiyán
A. L. Menéndez

«Reaccioné ante Piastri. Perdón». Así respondió Fernando Alonso a su ingeniero de pista, cuando este le comunicó por la radio que acaban de sancionarle con 5 segundos de penalización.

No cabía queja ni recurso. El castigo obedece a la innegable maniobra del piloto español en la parrilla de salida. Y es que antes de que el semáforo rojo se apagara del todo, Piastri pisó el acelerador.

El McLaren estaba situado en la novena posición, justo delante del Aston Martin verde de Alonso. El asturiano, que al igual que todos los pilotos de F1 posee unos reflejos sobrehumanos, apreció que el coche naranja se movía y automáticamente hizo lo propio con su bólido verde cuando el semáforo todavía lucía de color rojo.

Recibida y asumida la sanción, Alonso continuó en carrera y cumplió la penalización en su primera parada. Piastri, lastrado y nervioso tras una mala —e ilegal— salida, se estrelló segundos después, en la primera vuelta, y tuvo que abandonar. Cumplirá el castigo dentro de dos semanas, en el GP de Singapur.

