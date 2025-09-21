Fernando Alonso, castigado... por tener unos reflejos tan excepcionales

«Reaccioné ante Piastri. Perdón». Así respondió Fernando Alonso a su ingeniero de pista, cuando este le comunicó por la radio que acaban de sancionarle con 5 segundos de penalización.

No cabía queja ni recurso. El castigo obedece a la innegable maniobra del piloto español en la parrilla de salida. Y es que antes de que el semáforo rojo se apagara del todo, Piastri pisó el acelerador.

El McLaren estaba situado en la novena posición, justo delante del Aston Martin verde de Alonso. El asturiano, que al igual que todos los pilotos de F1 posee unos reflejos sobrehumanos, apreció que el coche naranja se movía y automáticamente hizo lo propio con su bólido verde cuando el semáforo todavía lucía de color rojo.

¡ALONSO RECIBE UNA SANCIÓN DE CINCO SEGUNDOS POR SALTARSE LA SALIDA!



Vio que Piastri salía y él también pisó el acelerador antes de tiempo 😬#AzerbaiyanDAZNF1 🇦🇿 pic.twitter.com/T2I7bybhen — DAZN España (@DAZN_ES) September 21, 2025

Recibida y asumida la sanción, Alonso continuó en carrera y cumplió la penalización en su primera parada. Piastri, lastrado y nervioso tras una mala —e ilegal— salida, se estrelló segundos después, en la primera vuelta, y tuvo que abandonar. Cumplirá el castigo dentro de dos semanas, en el GP de Singapur.